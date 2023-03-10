Непривычно высокие и просторные: оценили первые троллейбусы челябинского производства

Новые троллейбусы уже готовы выйти на маршрут, им предстоит обкатка.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До этого дня новые красные троллейбусы мы видели только на дизайнерских картинках. Теперь их показали журналистам и российскому правительству. В бывшем промышленном цехе Ленинского района уже стоят 20 машин в разной степени готовности. Они выйдут на улицы в мае 2023 года после обкатки на челябинских дорогах.
На открытие Челябинского завода городского электрического транспорта приехали заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов, губернатор Алексей Текслер и гендиректор группы Синара Михаил Ходоровский.
Внутри троллейбус напоминает новые автобусы и трамваи, которые уже ездят по Челябинску.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Высота троллейбуса - 3,5 метра.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— 8 месяцев ушло на организацию нового предприятия, — сообщил представитель производителя Михаил Ходоровский. — Компания вложила больше 1 млрд рублей. 500 млн из них — в разработку и сертификацию новых образцов. Уверен, за этой продукцией выстроится очередь.
Кабина водителя - сложный электронный механизм.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Электротранспорт — перспективное экологичное направление, — отметил Альберт Каримов. — Совсем недавно эти троллейбусы были презентованы, а через небольшое время компания открывает производство.
Троллейбус с автономным ходом может проехать до 70 км без контактной сети.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зеленая подсветка означает, что троллейбус заряжается.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сейчас ЧЗГЭН набирает новых сотрудников, а обучение проводят специалисты Санкт-Петербурга, которые начинали разрабатывать новые модели 2 года назад.
До конца года на предприятии будет 400 рабочих. Завод способен производить 350 трамваев в год, а при наличии спроса возможно выпускать и 1200 машин.
Обучают рабочих в Челябинске специалисты из Санкт-Петербурга, где уже два года производят такие машины.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатору Алексею Текслеру дали порулить и посигналить.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сварочный участок завода включает 14 сборочно-сварочных постов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До конца года в штат наберут 400 рабочих.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока собраны 20 машин.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Завод способен производить 350 троллейбусов в год.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Помещение цеха отремонтировали, добавили света и окрасили в цвета предприятия.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Производство организовали всего за 8 месяцев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Комплектующие троллейбуса практически полностью российские.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Троллейбус можно зарядить и отправить в отдаленные районы Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Также в Челябинске презентовали опытный образец электробуса.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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