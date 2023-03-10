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Общество10 марта 2023 14:32

Непривычно высокие и просторные: оценили первые троллейбусы челябинского производства

В Челябинске открыли завод городского электрического транспорта
Ольга ЩАПИНА
Новые троллейбусы уже готовы выйти на маршрут, им предстоит обкатка.

Новые троллейбусы уже готовы выйти на маршрут, им предстоит обкатка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До этого дня новые красные троллейбусы мы видели только на дизайнерских картинках. Теперь их показали журналистам и российскому правительству. В бывшем промышленном цехе Ленинского района уже стоят 20 машин в разной степени готовности. Они выйдут на улицы в мае 2023 года после обкатки на челябинских дорогах.

На открытие Челябинского завода городского электрического транспорта приехали заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов, губернатор Алексей Текслер и гендиректор группы Синара Михаил Ходоровский.

Внутри троллейбус напоминает новые автобусы и трамваи, которые уже ездят по Челябинску.

Внутри троллейбус напоминает новые автобусы и трамваи, которые уже ездят по Челябинску.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Высота троллейбуса - 3,5 метра.

Высота троллейбуса - 3,5 метра.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— 8 месяцев ушло на организацию нового предприятия, — сообщил представитель производителя Михаил Ходоровский. — Компания вложила больше 1 млрд рублей. 500 млн из них — в разработку и сертификацию новых образцов. Уверен, за этой продукцией выстроится очередь.

Кабина водителя - сложный электронный механизм.

Кабина водителя - сложный электронный механизм.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Электротранспорт — перспективное экологичное направление, — отметил Альберт Каримов. — Совсем недавно эти троллейбусы были презентованы, а через небольшое время компания открывает производство.

Троллейбус с автономным ходом может проехать до 70 км без контактной сети.

Троллейбус с автономным ходом может проехать до 70 км без контактной сети.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зеленая подсветка означает, что троллейбус заряжается.

Зеленая подсветка означает, что троллейбус заряжается.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас ЧЗГЭН набирает новых сотрудников, а обучение проводят специалисты Санкт-Петербурга, которые начинали разрабатывать новые модели 2 года назад.

До конца года на предприятии будет 400 рабочих. Завод способен производить 350 трамваев в год, а при наличии спроса возможно выпускать и 1200 машин.

Обучают рабочих в Челябинске специалисты из Санкт-Петербурга, где уже два года производят такие машины.

Обучают рабочих в Челябинске специалисты из Санкт-Петербурга, где уже два года производят такие машины.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатору Алексею Текслеру дали порулить и посигналить.

Губернатору Алексею Текслеру дали порулить и посигналить.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сварочный участок завода включает 14 сборочно-сварочных постов.

Сварочный участок завода включает 14 сборочно-сварочных постов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца года в штат наберут 400 рабочих.

До конца года в штат наберут 400 рабочих.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока собраны 20 машин.

Пока собраны 20 машин.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завод способен производить 350 троллейбусов в год.

Завод способен производить 350 троллейбусов в год.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помещение цеха отремонтировали, добавили света и окрасили в цвета предприятия.

Помещение цеха отремонтировали, добавили света и окрасили в цвета предприятия.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Производство организовали всего за 8 месяцев.

Производство организовали всего за 8 месяцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комплектующие троллейбуса практически полностью российские.

Комплектующие троллейбуса практически полностью российские.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Троллейбус можно зарядить и отправить в отдаленные районы Челябинска.

Троллейбус можно зарядить и отправить в отдаленные районы Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в Челябинске презентовали опытный образец электробуса.

Также в Челябинске презентовали опытный образец электробуса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинске презентовали опытный образец электробуса

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