Непривычно высокие и просторные: оценили первые троллейбусы челябинского производства

Новые троллейбусы уже готовы выйти на маршрут, им предстоит обкатка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До этого дня новые красные троллейбусы мы видели только на дизайнерских картинках. Теперь их показали журналистам и российскому правительству. В бывшем промышленном цехе Ленинского района уже стоят 20 машин в разной степени готовности. Они выйдут на улицы в мае 2023 года после обкатки на челябинских дорогах.

На открытие Челябинского завода городского электрического транспорта приехали заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов, губернатор Алексей Текслер и гендиректор группы Синара Михаил Ходоровский.

Внутри троллейбус напоминает новые автобусы и трамваи, которые уже ездят по Челябинску. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Высота троллейбуса - 3,5 метра. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— 8 месяцев ушло на организацию нового предприятия, — сообщил представитель производителя Михаил Ходоровский. — Компания вложила больше 1 млрд рублей. 500 млн из них — в разработку и сертификацию новых образцов. Уверен, за этой продукцией выстроится очередь.

Кабина водителя - сложный электронный механизм. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Электротранспорт — перспективное экологичное направление, — отметил Альберт Каримов. — Совсем недавно эти троллейбусы были презентованы, а через небольшое время компания открывает производство.

Троллейбус с автономным ходом может проехать до 70 км без контактной сети. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зеленая подсветка означает, что троллейбус заряжается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас ЧЗГЭН набирает новых сотрудников, а обучение проводят специалисты Санкт-Петербурга, которые начинали разрабатывать новые модели 2 года назад.

До конца года на предприятии будет 400 рабочих. Завод способен производить 350 трамваев в год, а при наличии спроса возможно выпускать и 1200 машин.

Обучают рабочих в Челябинске специалисты из Санкт-Петербурга, где уже два года производят такие машины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатору Алексею Текслеру дали порулить и посигналить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сварочный участок завода включает 14 сборочно-сварочных постов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца года в штат наберут 400 рабочих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока собраны 20 машин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завод способен производить 350 троллейбусов в год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помещение цеха отремонтировали, добавили света и окрасили в цвета предприятия. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Производство организовали всего за 8 месяцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комплектующие троллейбуса практически полностью российские. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Троллейбус можно зарядить и отправить в отдаленные районы Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в Челябинске презентовали опытный образец электробуса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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