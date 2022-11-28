Игроки ХК «Трактор» освоили профессии металлургов на ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), посетили бронзовые призеры чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2021-2022 — игроки хоккейного клуба «Трактор». Спортсмены попробовали себя в металлургических профессиях, ознакомились с современным трубным производством и оставили памятные автографы на трубе большого диаметра.

Фото: ЧТПЗ

Более 40 представителей челябинского хоккейного клуба — спортсмены, руководители, тренерский и административный состав — во главе с генеральным директором клуба Иваном Савиным посетили с экскурсией цех «Высота 239», где познакомились с технологией производства труб большого диаметра.

Фото: ЧТПЗ

Девять игроков КХЛ на несколько часов стали металлургами. Нападающие Никита Тертышный, Владимир Ткачев, Алексей Бывальцев, Сергей Калинин и Михаил Горюнов-Рольгизер, защитники Евгений Кулик, Сергей Телегин, Илья Карпухин, а также вратарь Илья Проскуряков под руководством сотрудников «Высоты 239» поработали электросварщиками, дефектоскопистами, резчиками туб и заготовок, сортировщиками-сдатчиками металла, а также попробовали себя в роли сменного мастера и начальника смены.

Фото: ЧТПЗ

«Экскурсии игроков и тренерского состава команды «Трактор» на ЧТПЗ и в цех «Высота 239» — многолетняя традиция. На этот раз мы решили разнообразить программу и предложили спортсменам на время сменить коньки на спецодежду трубника. Такой формат визита помог хоккеистам лучше узнать технологические процессы металлургического производства, а сотрудники цеха смогли лично пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

«Я попробовал поработать электросварщиком, и могу сказать, чтобы быть сотрудником современного металлургического производства, необходимо обладать широким кругом знаний, быть внимательным и ответственным. Спасибо нашим наставникам, они так доступно все объясняли, направляли нас, помогали и советом, и делом, что у нас с ребятами по-настоящему получилось поучаствовать в процессе выпуска труб большого диаметра. Видно, что здесь работают профессионалы, вовлеченные, неравнодушные сотрудники. Спасибо за этот опыт!», — рассказал нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер.

Фото: ЧТПЗ

Команду «Трактор» и челябинских трубников связывает многолетнее сотрудничество. С 2012 по 2020 год ЧТПЗ оказывал спонсорскую помощь хоккейному клубу, а с 2021 ТМК является его генеральным спонсором. Для игроков регулярно организуются экскурсии на предприятие, для трубников — визиты на ледовую арену «Трактор», устраиваются товарищеские встречи, проводятся мастер-классы.

Фото: ЧТПЗ

Напомним, что в июле 2022 года уроки профмастерства на ЧТПЗ прошли амбассадоры Российского футбольного союза (РФС). Спортсмены попробовали себя в ролях электросварщика, машиниста крана, резчика труб и заготовок, дефектоскописта, калибровщика и начальника смены цеха «Высота 239» и нагревальщика металла в трубопрокатном цехе № 1.