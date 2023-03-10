В Челябинске открылась единая служба сопровождения участников спецоперации и их семей

Меры поддержки принимаются Алексеем Текслером после встречи с военными и их семьями. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области объединили всю помощь участникам спецоперации и их семьям в одном центре. Единая служба сопровождения поможет бойцам адаптироваться к мирной жизни, а их близким получить социальную поддержку.

Со специалистами Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья» встретился губернатор Алексей Текслер.

— Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращается из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами, — подчеркнул Алексей Текслер. — Речь идет о медицинской, социальной, юридической — о любом виде помощи, которая необходима. Ребята будут перенаправляться, в зависимости от тех проблем, которые у них существуют. Также возможно об ращение семей, им также будет оказана помощь. Причем в каждом муниципалитете будут присутствовать представители службы реабилитации.

«МОБИЛЬНЫЙ ОФИС» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

В феврале 2023 года президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил создать государственный фонд, который займется помощью ветеранам и семьям погибших участников СВО.

После этого заявления в регионе всю имеющуюся помощь объединили, чтобы люди не задумывались над тем, в какую именно структуру обращаться. Для удобства центр работает по принципу «одного окна».

В центре «Семья» специалисты не сидят на месте. У них появился специальный автомобиль, который выезжает, если нужна срочная помощь. В «мобильном офисе» работают психологи, реабилитологи и юрисконсульты.

За социальной поддержкой могут обратиться как участники СВО, так и их жены, родители и дети. Сначала сотрудники проводят анкетирование, обращение регистрируют и назначают куратора. Для каждого подбирается свой маршрут помощи и прописываются потребности. Это может быть дополнительная медицинская помощь, реабилитация, профессиональная переподготовка или помощь в трудоустройстве.

Для оказания медицинской помощи сейчас в регионе формируется дополнительная ресурсная база здравоохранения.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА

По федеральному законодательству участники спецоперации имеют льготы как ветераны боевых действий. Однако целый пакет законов принят областным парламентом практически с первых дней СВО по решению губернатора Алексея Текслера. Их можно разделить на три основных блока.

1. Региональные выплаты.

Единовременные выплаты в Челябинской области получают военнослужащие, командированные, волонтеры и добровольцы, которые получили ранения, члены семей погибших, бойцы батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», а также мобилизованные и члены их семей. По сведениям регионального министерства социальной защиты, с февраля 2022 года единовременные выплаты из областного бюджет направлено более 1 млрд 150 млн рублей.

2. Подключение газа.

После многочисленных обращений от семей мобилизованных в регионе принято решение оказывать помощь семьям, которые живут в домах, где нет газового оборудования. Они получают единовременную социальную выплату в размере фактически понесенных затрат, но не более 200 тысяч рублей. С начала действия закона такой помощью воспользовались 32 семьи. В целом они получили порядка 5 млн рублей.

3. Адресная помощь.

Если у мобилизованного остались пожилые родители или родственники-инвалиды, которые нуждаются в уходе, им бесплатно оказывают социальное обслуживание на дому. Такой помощью сейчас пользуются 100 человек.

ВАЖНО

Служба содействия в социальной адаптации участников СВО работает в Челябинске по двум адресам:

— Воровского, 30;

— Румянцева, 19-а.

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