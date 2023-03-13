Простуда или что-то серьёзнее? О симптомах, которые могут быть опасны

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С каждым годом в России всё больше растёт количество пациентов, которым диагностируют заболевания органов дыхания. Многие «безобидные» симптомы требуют больше внимания, так как могут указывать на серьёзные патологии. Какие именно и как их диагностировать? Рассказываем в нашем материале.

Согласно данным Росстата, заболевания органов дыхания с большим отрывом лидируют среди причин заболеваемости населения Челябинской области (более 430 случаев на 1000 человек в 2020 году, и это без учёта COVID-19). И это только данные по пациентам, которым впервые в жизни установили соответствующий диагноз.

Между тем, заболевания органов дыхания уже несколько лет входят в топ-10 причин смертности среди населения. И весомая часть случаев связана с несвоевременной диагностикой.

Обращаете ли вы внимание, если появляются кашель, одышка, образование мокроты? Подобные симптомы часто остаются незамеченными и недооцененными: большинство связывает это с сезонной простудой и просто купирует неприятные симптомы, не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести.

Тем временем игнорирование симптомов заболеваний грудной клетки может привести к развитию:

· пневмонии;

· острого и хронического бронхита;

· бронхиальной астмы;

· плеврита;

· эмфиземы легкого;

· хронической обструктивной болезни легких;

· онкологических заболеваний.

Поэтому при любом ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу. Для начала к терапевту, а при необходимости − к пульмонологу.

Кто находится в «зоне риска» развития заболеваний органов дыхания?

Особенно внимательно к здоровью дыхательной системы следует относиться людям, находящимся в «зоне риска»: курильщикам, пациентам с неблагоприятным семейным анамнезом, людям старшего возраста, жителям мегаполисов и городов с плохой экологией.

В особой группе риска находятся работники вредных производств, в организм которых постоянно попадают вещества, вызывающие раздражение слизистых. Как следствие, возникают изменения в тканях легких, что влечет за собой развитие серьезных заболеваний, например, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

По статистике ВОЗ, на ХОБЛ приходится порядка 6% смертей во всем мире. В России, только по официальным данным, заболевание диагностировано у 2,4 млн пациентов, однако врачи уверены, что реальные цифры больше в 4-5 раз. По данным Российского респираторного общества, речь может идти об 11 млн случаев.

Не менее серьезным воспалительным ответом на внешние факторы является пневмония. Под особый «прицел» это заболевание попало с началом пандемии коронавирусной инфекции, однако и до этого на пневмонию приходилась бОльшая часть смертей от заболеваний органов грудной клетки.

Какие симптомы говорят о том, что необходимо провести обследование у специалиста?

Своевременная диагностика поможет не запустить начало воспалительного процесса и убережет вас от осложнений. Поводом обратиться к врачу должны стать следующие симптомы:

· боль в области грудной клетки;

· кашель;

· мокрота;

· хрипы в груди;

· одышка.

Даже если вы связываете возникновение этих симптомов с напряженным ритмом жизни, возрастом, переохлаждением или наличием вредных привычек, это не значит, что они не прогрессируют и не приведут к серьезным последствиям для вашего здоровья. К слову, даже рак легких на первых этапах проявляет себя как сезонная ОРВИ.

Какой способ диагностики является самым информативным?

Визит к специалисту не стоит откладывать на период, когда станет совсем плохо. Своевременная диагностика поможет предупредить развитие серьезных болезней и позволит врачу дать вам полезные рекомендации и составить индивидуальный план лечения.

На сегодняшний день самым информативным способом диагностики заболеваний органов грудной клетки является компьютерная топография (КТ). Исследование проводится на специальном аппарате и, в отличие от других рентгенографических методов диагностики, позволяет получить послойные снимки органов, на которых можно рассмотреть малейшие изменения структуре тканей.

Как показывает статистика, после того как людям из группы риска стали предлагать низкодозную КТ лёгких для диагностики, смертность от рака легких снизилась на 24%, что говорит о высокой информативности этого вида диагностики.

КТ проводится только по назначению специалиста, если тот не выявил никаких противопоказаний к проведению исследования. Пройти КТ органов грудной клетки, а также отдельно — КТ лёгких вы можете в центрах «Клиника Эксперт» Челябинск. Наши специалисты проведут процедуру с комфортом и в короткий срок составят подробное описание результатов диагностики, по необходимости — в сложных случаях — будет собран консилиум врачей. Вы получите детальную информацию о состоянии органов дыхания, благодаря чему лечащий врач сможет установить точный диагноз и назначить лечение.

Прислушивайтесь к своему организму и своевременно обращайтесь к врачу!