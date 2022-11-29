Социальные обязательства сохраняются

Расходы на выплаты, индексацию зарплат и пенсий, а также социальные льготы сохраняются в областном бюджете в полном объеме. Фото: zs74.ru

В областном парламенте определены основные параметры главного финансового документа региона. Депутаты приняли законопроект «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении.

Ранее бюджет был рассмотрен на профильных комитетах Законодательного Собрания Челябинской области. На заседаниях были озвучены вопросы избирателей, которые задавали во время публичных отчетов депутатов областного парламента в округах. Итоговое рассмотрение всех поступивших предложений состоялось на комитете по бюджету и налогам.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год рассчитан в сумме 226 млрд рублей с приростом на 3% к первоначальному бюджету текущего года. В первую очередь это собственные доходы региона. В то же время в областную казну продолжат поступать федеральные трансферты. Их объем определен в сумме 33,3 млрд рублей. Около 40% из них — средства на реализацию нацпроектов. Расходы регионального бюджета на 2023 год запланированы в размере 277,6 млрд рублей.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, поддержка муниципалитетов из регионального бюджета увеличится более чем на 5 млрд рублей, по сравнению с текущим годом. Дефицит областного бюджета на 2023 год запланирован в размере 51,5 млрд рублей.

— Эта сумма будет покрываться остатками средств текущего года и федеральными бюджетными кредитами, — пояснил Андрей Пшеницын.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ПРИОРИТЕТЕ

Председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев подчеркнул, что проект областного бюджета на 2023 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств. Кроме этого главный финансовый документ спланирован с учетом дальнейшего развития Южного Урала.

— Полностью учтено исполнение социальных обязательств, включая ежегодную индексацию выплат, установленных областным законодательством, а также реализацию национальных проектов, исполнение указов президента, — прокомментировал Александр Лазарев. — Предусмотрена поддержка семей мобилизованных южноуральцев и помощь военнослужащим.

Социальные расходы региона в 2023 году составят 192,8 млрд рублей. Это 70% от всего бюджета. Наиболее важной сферой для Челябинской области остается сфера здравоохранения. В 2023 году на нее будет выделено более 20 миллиардов рублей. Одной из основных задач является реализация президентской программы развития первичного звена. Продолжатся модернизация медицинской инфраструктуры, оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием, строительство и реконструкция медучреждений, обновление автопарка скорой и неотложной помощи.

На сферу «Образование» в проекте областного бюджета на 2023 год предусмотрено 58 миллиардов рублей. Дополнительные ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов и школ, капитальный ремонт и переоснащение учреждений образования, развитие системы дополнительного образования детей.

На сферу «Социальная политика» в 2023 году предусмотрена сумма в размере более 87 миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено поддержке семей с детьми, материнству и детству.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАХОДЫ

70 млрд рублей составят инвестиционные расходы. Это продолжение реализации инфраструктурных проектов метротрамвая и транспортной реформы в Челябинске. Сохранен объем расходов на реконструкцию и ремонт региональных и муниципальных дорог. Продолжится модернизация коммунального хозяйства и газификация территорий, господдержку получат сельхозтоваропроизводители. В рамках нацпроекта «Экология» закреплены планы по рекультивации свалок и снижению выбросов в атмосферу.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

В 2023 году в областном бюджете заложены новые направления федеральной поддержки. 1,2 млн рублей пойдут на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также предусмотрено внедрение интеллектуальных систем в управление дорожным движением, развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, поддержку получат инициативы жителей по развитию туризма.

Окончательное принятие бюджета с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок запланировано на 22 декабря.

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