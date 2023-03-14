Зима взяла реванш: Челябинск 14 марта утопает в снегу

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Днем раньше в Челябинске готовились к весенним субботникам и даже открытию летних кафе, а 14 марта в город вернулась зима. К утру вместо стаявшего снега на улицах обнаружились внушительные сугробы. Снег продолжал валиться с неба крупными хлопьями.
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Можно напоследок порадоваться зимней сказке, но только если наблюдаешь за ней из окна. Те, кому с утра требовалось ехать на работу или по делам, попали в трудное положение. Уже к 8:00 на дорогах образовались 9-балльные заторы, а спустя полчаса пробки усилились до максимально возможных 10 баллов.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Пассажиры толпами стоят на остановках: общественный транспорт пробивается к ним с трудом.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
— На Новоградском проспекте встали две фуры, каток, заехать на маленькую горку не могут, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница города.
Фото: Дарья МАРКОВа
— Пробивал себе дорогу на работу как настоящий ледокол, — пошутил другой горожанин.
Фото: Дарья МАРКОВа
Челябинский аэропорт 14 марта вынужден был приостановить свою работу: обледенела взлетно-посадочная полоса.
Фото: Ильдар САУДАБАЕВ
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Ольга ЩАПИНА
Фото: Ольга ЩАПИНА
Фото: Ольга ЩАПИНА
По прогнозу метеорологов, мокрый снегг в Челябинске прекратится только в среду, 15 марта.
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