В Челябинске назвали лучших в строительной сфере региона: кто получил звезды и подарки

В этом году лидеров строительной отрасли наградили почти в 20 номинациях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они – лучшие. И так решили южноуральцы. Стали известны победители ежегодной премии «Лучший строитель 2022» – народного онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды-Челябинск», которое прошло уже в пятый раз. Несколько месяцев, с 29 июня по 31 октября жители Челябинска и области выбирали лидеров строительной сферы региона в почти 20 номинациях. Торжественная церемония награждения состоялась на базе центра «Мой бизнес».

«ДЕЙСВИТЕЛЬНО НАРОДНЫЙ ВЫБОР»

Даже такой неспокойный год, как этот, не смог помешать провести ставшую уже традиционной премию «Комсомолки», выражая благодарность участникам и победителям, отметила директор «Комсомольской правды-Челябинск» Екатерина Парфенова:

– Когда ситуация вокруг достаточно непростая, а люди все равно голосуют – это замечательно, действительно народный выбор. Поздравляем лучших и желаем процветания их бизнесу.

Поприветствовали лучших строителей директор и главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучшей в сфере строительства и продаже жилья стандарт-класса стала компания «ЮУ КЖСИ». В сфере элитного жилья бизнес-класса обогнал всех жилой комплекс «Алое поле» – он удостоился лидерства сразу в 3 номинациях, в том числе «Прорыв года».

Компания «Все Строй» также возглавила 3 номинации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучшая в проектировке, строительстве загородных домов и малоэтажного строительства – строительная компания «Все Строй», а в благоустройстве дворов жилых комплексов – ООО «Новая детская компания». Признан южноуральцами как лучший загородный поселок микрорайон «Белый хутор».

В рамке под стеклом – так выглядит знак народного признания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Три номинации возглавила «Компания Металл Профиль Урал» – она лучшая в производстве и продаже кровельных и фасадных материалов. Мировой лидер по производству стальной металлочерепицы и водосточных систем имеет успешный опыт импортозамещения.

– Мы смогли наладить с химиками и лакокрасочниками производство пигментов и красителей. Качество защитно-декоративного покрытия нашей продукции на уровне, на самые современные из них мы даем гарантию до 50 лет, – заверил руководитель обособленного подразделения компании в Челябинске Степан Власов.

Южноуральцы высоко оценили достижения «Компании Металл Профиль Урал» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салон декоративных покрытий «LUX DECOR» также удостоился наград в трех номинациях – он признан лучшим в производстве и продаже стройматериалов, которые украшают интерьер и помогают делать его неповторимым.

Представитель компании-победительницы «LUX DECOR» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметили в голосовании «лучший клиентский сервис» и выбрали лучшим экспертом в сфере жилья агентство «ANB Недвижимость». Вне конкуренции в сфере коммерческой недвижимости – «Агентство [A1] Недвижимость».

Радость от победы руководитель агентства недвижимости скрывать не стал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

5 ЗВЕЗД НА КАРТЕ ЧЕЛЯБИНСКА

Победителями специальной номинации от партнера 2ГИС стали уже отличившиеся «ANB Недвижимость» и «Металл Профиль». В одноименном картографическом электронном справочнике они получили наивысшую оценку пользователей – 5 звезд – и более 150 отзывов. Призы от компании вручила руководитель группы маркетинга 2ГИС Мария Горлова.

Директор «ANB Недвижимость» сможет повесить большую карту-подарок в офисе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этом сюрпризы не закончились. Под конец церемонии были подведены итоги лотереи среди участников первого строительного форума «Комсомолски», который длился весь день на этой же площадке. Счастливчики получили брендированные колонки от 2ГИС и наборы из трех ароматов от еще одного партнера – компании «Арома Лидер».

Крутил лототрон и вручал ароматные призы руководитель компании Евгений Дорожкин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Креатив внесли подарки от медиа-группы КП-Челябинск – победителей лотереи порадовали фирменные календари из новой коллекции на 2023 год и стильные ежедневники, оформленные ироничным художником Василием Лошкиным.

Победите премии одними из первых увидели новый дизайн продукции «Комсомолки» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» – всегда в тренде. Это не просто газета, радио и сайт, отметила главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова, после того, как один из бизнесменов заявил о намерении вернуться к традиционной рекламе.

– У нас от традиционного только наш родной 6 этаж остался. Мы делаем те же популярные сейчас у молодежи подкасты, прослушиваний – более 13 млн в месяц на нашей федеральной платформе. На сайте сделали путеводитель по недвижимости – где лучше всего жить в Челябинске, в каких ЖК и поселках, рассказываем о лучших застройщиках. И если вас там нет – обращайтесь, мы готовы дополнять информацию, – пригласила к сотрудничеству Юлия Реутова.

«Лучшего строителя» будут выбирать и в следующем году. Директор челябинского филиала «Комсомолки» Екатерина Парфенова выразила надежду, что премия состоится в шестой раз.

Провела церемонию награждения Алина Покровская – ведущая на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше фотографий с церемонии награждения – здесь.

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