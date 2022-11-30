В новый год – без хвостов: как расквитаться с долгами по коммуналке и остаться в плюсе

Долги за коммунальные услуги растут. Но есть механизмы решения проблемы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До Нового года остался всего месяц – самое время, чтобы попрощаться со всеми долгами. Тем более, когда, к примеру, по коммунальным услугам ресурсоснабжающие организации готовы пойти навстречу, списав пени и даже подарить подарки. Как обстоят дела с долгами за ЖКХ в Челябинской области и как снизить нагрузку – обсудили с экспертами на круглом столе в «Комсомольской правде-Челябинск».

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ

У большинства поставщиков услуг – света, тепла, воды – давно выстроена и отлажена работа с неплательщиками. Она приносит свои плоды, но, тем не менее, размер долга за услуги в Челябинской области в 2022 году вырос.

— На сегодняшний день объем просроченной дебиторской задолженности за электроэнергию составляет 1 млрд 131 млн рублей. Насчитывается порядка 407 тысяч должников. Количество счетов, по которым есть долги, не выросло, но объем задолженности увеличился, — рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — За тепло в зоне теплоснабжения №1 Челябинска (обслуживает «УСТЭК-Челябинск») задолженность населения составляет 1,9 млрд рублей по 140 тысячам лицевых счетов. Прирост по отношению к 2021 году – порядка 200 млн рублей. Должниками по теплу и электроэнергии являются чуть меньше трети клиентов.

Андрей Святых: «Эффект дают и мотивирующие акции для клиентов». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселках Копейского городского округа – Потанино, Железнодорожный, Горняк, Вахрушево и др., где услуги теплоснабжения (отопление и ГВС) предоставляет ООО «ПКП Синергия», уровень собираемости в 2022 году составил 93%, снизившись по сравнению с прошлым годом на 7%.

— Есть прирост задолженности, как по злостным неплательщикам, так и по тем, кто не платит 2-3 месяца, — сообщил начальник отдела сбыта ООО «ПКП Синергия» Валерий Полищук.

Виктор Тихоненко: «Платежная дисциплина растет». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большой долг накопили южноуральцы и за капремонт. Как рассказал генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко, на сегодняшний день задолженность по капремонту превысила 5 млрд рублей:

— Это связано с тем, что мы ограничены в возможностях и ресурсах для взыскания долгов. Но хочу отметить, что в 2022 году хороший процент собираемости – более 95%. Начислено 4,3 млрд рублей, собрано – 4,1 млрд рублей. То есть мы видим, что платежная дисциплина повышается, — говорит Виктор Тихоненко. — Я думаю, что здесь играют роль и девять контрактов, которые мы заключили с подрядными организациями по взысканию задолженности. Акцентирую – мы не работаем с коллекторами. Это исключительно судебное взыскание: подача исковых заявлений, выдача судебных приказов при упрощенном производстве, либо общий порядок, если собственник помещения - юрлицо. В 2022 году только своими силами мы подали больше 10 тыс. заявлений на выдачу судебного приказа на взыскание более 110 млн рублей. Подрядчикам передали в работу 159 лицевых счетов. Основная задолженность у тех, кто не платил ни разу с 2015 года.

ДАРИТЬ ПОДАРКИ ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ

По мнению Андрея Святых, сложно назвать какой-то один, самый действенный способ взыскания задолженности.

— Результат дает совокупность мер. У нас есть стимулирующие меры: информирование о задолженности с помощью сообщений в мессенджерах, писем по электронной почте, пуш-уведомлений в мобильном приложении «Уралэнергосбыт». Мы всегда напоминаем клиентам о необходимости передать показания и оплатить задолженность. Если потребитель не реагирует, то применяем судебные меры воздействия. На данный момент по теплу из 1,9 млрд рублей долга передано судебным приставам в работу 940 млн рублей. Еще 500 млн рублей находится на рассмотрении в судах. Через 3-4 месяца они будут взысканы. К самым злостным неплательщикам по электроэнергии применяем крайнюю меру – отключение (ежемесячно это 2-3 тысячи человек). Уровень судебного взыскания по свету довольно высокий: из долга в 1 млрд 131 млн рублей 300 млн рублей находится в исполнительном производстве, 350 млн рублей – в судах. Кому-то достаточно напомнить о долге, и он его оплатит, а для других действенны судебные меры взыскания.

Большой отклик и результат дают мотивирующие акции «Уралэнергосбыта». Традиционно в декабре компания проводит две акции – для жителей Челябинска и для жителей Челябинской области. Условия простые. Челябинцам предлагают погасить задолженность за электричество и тепло (тем, кто находится в зоне теплоснабжения №1) и оплатить текущее начисление декабря в декабре. При выполнении этих условий жителям города, во-первых, спишут пени (а в Челябинске это серьезные суммы: по свету 500 млн рублей, по теплу – 300 млн рублей). А, во-вторых, все, кто стал участником акции, будет участвовать в розыгрыше призов. Побороться есть за что: в прямом эфире на ТВ разыграют три ноутбука и 30 сертификатов номиналом 4 тысячи рублей на бесплатную электроэнергию.

Жителям городов Челябинской области для участия в акции нужно погасить долги по электроэнергии и оплатить начисления декабря в декабре. Участникам также спишут пени и разыграют между ними 30 сертификатов номиналом 4 тысячи рублей на бесплатную электроэнергию.

— Участвовать в акции могут и те, у кого нет долгов. Главное – оплатить начисление декабря в декабре. Ждать квитанцию не нужно – при передаче показаний до 20 числа в приложении или личном кабинете на сайте будет сразу сделан расчет. По теплу достаточно продублировать платеж ноября. Если вы передаете показания через банки, то лучше сделать это чуть раньше, — рассказал Андрей Святых.

Акция по списанию пени есть и у «ПКП Синергия» - главное погасить все долги до Нового года, и наслаждаться праздником.

ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ

Как отметил коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин, должники делятся на два лагеря. Первая категория - те, кто оказывается в сложной жизненной ситуации. Они сами обращаются в УК и в коммунальные службы с просьбой о реструктуризации. И, как правило, им идут навстречу. Андрей Святых объяснил, крайней мерой воздействия на должника является ограничение подачи электроэнергии, но в случае, если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию, есть возможность избежать этого и заключить соглашение о реструктуризации долга.

— Все индивидуально. К примеру, летом был случай, когда под угрозой отключения оказалась многодетная мать. Мы встречались с органами соцзащиты и вместе нашли выход из ситуации, — говорит Андрей Святых. — Но в первую очередь гражданин должен сам проявлять инициативу. Прежде чем отключить подачу света, потребителя об этом предупреждают за 30 дней. Этого времени достаточно, чтобы решить вопросы. Но приходится констатировать: чаще всего за реструктуризацией обращаются уже после того, как подача услуги была приостановлена.

Его поддержал и Виктор Тихоненко. У регоператора хоть и нет возможности предоставлять отсрочки, но на личном приеме часто собственники просят отсрочить подачу искового заявления или заявления на выдачу судебного приказа:

— Но все те люди, что обращаются, как правило, ничего не в итоге не оплачивают.

Рассказали эксперты и о том, как могут получить отсрочку по начислению пени по долгам за коммунальные услуги семьи мобилизованных в Челябинской области (читать подробнее).

Валерий Полищук: «Задолженность за услуги сильно мешает работе». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Валерий Полищук добавил: к тем, кто оказался в сложной ситуации, применяется индивидуальный подход: смотрят уровень доходов семьи, историю платежей на протяжении нескольких лет.

— Кроме того, мы продолжаем рассматривать возможности привлечения должников к отработке на наших предприятиях. В данный момент решаем организационные вопросы, чтобы механизм заработал в полной мере. Планируем также продолжать работу с судебными приставами, хотелось бы устраивать совместные рейды с сотрудниками ГИБДД, — уточнил Валерий Полищук. — Есть и допретензионная работа – мы всегда напоминаем о долге.

Немало в Челябинской области и злостных неплательщиков. По словам Анатолия Вершинина, есть южноуральцы, у которых по всем видам услуг десятки, а иногда и сотни тысяч рублей задолженности.

Анатолий Вершинин: «Нужно проводить больше разъяснительной работы». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Зачастую люди, имея вопросы к качеству услуг или начислениям, реагируют на это неплатежами. Они не понимают, что это не вариант решения проблемы. Бывают ситуации, когда, как говорится, дурной пример заразителен: люди видят, что кто-то не платит по 5-7 лет и с них ничего не взыскивают, и начинают следовать их примеру. Но я считаю, что нужно находить варианты взаимодействия с разными клиентами, в том числе со злостными неплательщиками, проводить разъяснительную работу.

Андрей Святых добавил: основная масса неплательщиков – это те, кто не платит по каким-либо своим убеждениям:

— Обществу необходимо менять отношение к коммунальным услугам, воспринимать их как товар. В магазине мы же платим за продукты? Неплатежи – прямая угроза нормальному тепло и энергоснабжению в регионе, они увеличивают аварийность всех инженерных коммуникаций.

ВЫРАСТЕТ ЛИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ С 1 ДЕКАБРЯ? ОТВЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Андрей Святых, «Уралэнергосбыт»:

— Я считают, что в 2023 году задолженность будет снижаться, несмотря на повышение тарифов. Это будет связано с тем, что граждане становятся более осознанными, и с тем, что мы ни на секунду не будем прерывать работу по взысканию. Все это даст свои плоды в 2023 году.

Виктор Тихоненко, регоператор капремонта:

— 1 декабря жители Челябинской области получат квитанции с теми же суммами, что и раньше. Пересмотр минимального взноса за капремонт на 2023 год будет рассматриваться правительством в декабре. Пока тариф на будущий год не утвержден. Но хочу заметить, что в декабре 2021 года тариф увеличился с 8,6 руб. за кв. м. до 10,10 руб. за кв. метр. Предполагали, что это скажется негативно на платежах, но провала не было.

Валерий Полищук, «ПКП Синергия»:

— Думаю, повышение тарифа если и повлияет, то несильно. Хочется напомнить, что у нас нет кнопки выключения, мы обязаны поставлять тепло всем. А наличие долгов затрудняет нашу работу.

Анатолий Вершинин, коммунальный омбудсмен:

— Я считаю, что задолженность растет не из-за повышения тарифа, а из-за недовольства услугами или непонимания людей того, из чего состоит эта услуга. Потребителям стоит повышать собственную финансовую грамотность, а поставщикам услуг - быть открытыми и давать разъяснения.

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