Ура! Мы нашли таланты: чем южноуральские школьники прославились на всю страну

Фото: МТС

В Челябинской области зажглись новые звёзды. Юные таланты смогли заявить о себе на всю страну с помощью цифрового образовательного проекта МТС “Поколение М”. Это комплексная программа в партнёрстве с творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти и компаниями разного уровня при поддержке Министерства культуры РФ.

Проект исполняет мечты ребят, независимо от того, проживают они в крупных мегаполисах или совсем небольших населённых пунктах Челябинской области. Участвуя в творческих конкурсах, школьники ещё и помогают своим сверстникам – ведь все активности на сайте и в соцсетях проекта переводят в «баллы добра», которые потом конвертируют в реальные деньги. Средства идут на лечение тяжелобольных детей.

Сегодня мы расскажем о пяти южноуральских детях и подростках, которые смогли приобрести всероссийскую известность, исполнить свою мечту и помочь тем ребятам, которые борются с болезнями.

Ангелина Кидрасова ворвалась в fashion-индустрию и покорила именитого дизайнера

Ангелине Кидрасовой 15 лет, она живет в Коркино и очень интересуется индустрией моды. Весной этого года она поделилась своими эскизами стильных образов, загрузив их на сайт pokolenie.mts.ru в рамках модного показа «FashionDay проекта «Поколение М». Каково же было удивление школьницы, когда она узнала, что стала победителем всероссийского конкурса от МТС и выиграла стажировку в Москве у дизайнера Юлии Далакян.

Фото: МТС

Школьница побывала в Москве и стала гостем модного показа именитого дизайнера. Она увидела закулисье работы дизайнера и даже попала в фотообъектив светских репортёров.

Кроме того, Юлия Далакян разобрала эскизы Ангелины и поделилась с ней личным опытом, рассказав рабочие лайфхаки по созданию модных образов.

— Было очень интересно пройти стажировку у Юлии Далакян и стать участником модного показа, на который пришло много известных людей, — вспоминает Ангелина Кидрасова. — Такие события в жизни помогают понять, что ты идешь в правильном направлении и нужно продолжать развиваться в этом.

Ян Омельченко принял участие в создании российского сериала про врачей

16-летний челябинец Ян Омельченко, ставший одним из победителей проекта «Поколение М», побывал в Ленинградской области и присоединился к съёмкам сериала от онлайн-кинотеатра KION.

Фото: МТС

Начинающий южноуральский режиссёр смог ближе познакомился с кинопроцессом, пообщаться с режиссером Николаем Хомерики, исполнительницей главной роли Светланой Ивановой и другими популярными артистами. Также юный челябинец попробовал себя в роли ассистента режиссера и получил практические советы по работе с оборудованием, построением кадров и композиции.

— Мне нравится работать с компьютерами и техникой. Приглашение побывать на съёмочной площадке стало для меня неожиданным сюрпризом и ценным опытом — я впервые увидел работу большой съёмочной команды, в которой было задействовано более 50 человек, — комментирует Ян Омельченко.

Анастасия Долгова прошла стажировку у профессионала любительской фотографии

Анастасия Долгова из Челябинска стала победительницей всероссийского конкурса фотографии проекта «Поколение М». Её наградой стала пятидневная стажировка в Институте профессиональной и любительской фотографии «РУСС ПРЕСС ФОТО» под руководством основателя «РУСС ПРЕСС ФОТО» куратора фотонаправления проекта МТС «Поколение М» Василия Прудникова.

Школьница научилась работать с плёнкой и узнала о тонкостях использования студийного фотооборудования. По итогам обучения Анастасия сняла несколько серий портретов и городских пейзажей.

Фото: МТС

— Я участвовала в конкурсе не ради победы, но была безумно рада, что получила возможность пройти стажировку у Василия Прудникова, это очень ценный опыт и знания, — делится эмоциями победительница. — Загрузить работу на сайт конкурса не занимает много времени, но даёт возможность заявить о себе, придаёт уверенности в случае победы и помогает нуждающимся, так как это благотворительный проект. И в заключении хочется добавить: любите то, чем вы занимаетесь и делитесь этим с людьми, чтобы они тоже могли взглянуть на мир вашими глазами!

Лада Долгова попробовала озвучить любимых «Смешариков»

Лада Долгова из Кыштыма в свои семь лет побывала в студии компьютерной анимации «Петербург» и познакомилась с создателями любимого мультфильма «Смешарики». Поездка Лады в Москву стала подарком за победу в федеральном онлайн-конкурсе рисунков творческого образовательного проекта МТС.

Фото: МТС

В студии, где рождаются мультсериалы «Смешарики», «Малышарики» и «Тима и Тома», юная художница познакомилась с командой популярного анимационного проекта, узнала, как создаются мультфильмы, и даже попробовала себя в качестве мультипликатора и актрисы закадрового дубляжа.

— Спасибо большое за путешествие! Студия, где оживают «Смешарики», меня вдохновила на новые рисунки и создание своего мультфильма. Я очень счастлива! — поделилась эмоциями Лада Долгова.

Артем Зеленин поступил в ГИТИС и переехал в Москву

Артем Зеленин заканчивал челябинский театральный колледж, когда решился на онлайн-прослушивания в ГИТИС в рамках проекта «Поколения М», по итогам которых получил рекомендацию к поступлению в вуз мечты.

Фото: МТС

— В рамках онлайн-встречи я прочитал стих «Женщина — особенное море» Евгения Евтушенко, отрывок из прозы — «Инвалид любви» Вячеслава Минаева, взял и классику — «Из записок вспыльчивого человека» Чехова, —- вспоминает молодой человек. – И Екатерина Николаева, старший преподаватель актерского факультета ГИТИСа, рекомендовала мне участие в очных прослушиваниях!

Отметим, что сейчас Артем Зеленин живёт в Москве и учится в ГИТИСе. Это ещё одно доказательство того, что проект «Поколение М» дает школьникам со всей страны реальную возможность заявить о себе и поучиться у известных наставников.

— Дети и подростки из Челябинской области очень талантливы и любознательны, — комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Они используют все возможности для личного роста, участвуют в онлайн-конкурсах нашего проекта «Поколение М» и не боятся заявить о себе. Каждый сезон проекта южноуральские ребята ярко показывают себя в разных творческих направлениях и конкурсах, в том числе выигрывают обучения у известных наставников, поступают в ГИТИС и выходят на большую сцену со звёздами эстрады.

Приглашаем всех творческих южноуральцев присоединяться к новому сезону проекта, который уже стартовал, смотреть мастер-классы звездных наставников по рисунку, вокалу, танцам, фотографии и другим направлениям, участвовать в онлайн-конкурсах и помогать сверстникам.

Фото: МТС

Стать звездой может каждый!

Прямо сейчас школьники и подростки могут принять участие в проекте МТС «Поколение М» с помощью цифровой платформы. Заходите на сайт, выбирайте творческие направления по душе, смотрите онлайн-уроки от звёзд и загружайте свои фото и видеоролики. На платформе уже представлено 10 конкурсов – покажите ваш талант и исполняйте свои мечты!

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Новости компаний