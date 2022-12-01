Боец ММА из Златоуста в программе «Антифейк» объяснил свою эмоциональность в речи о поддержке СВО

Южноуральский боец стал гостем программы «Антифейк». Фото: Первый канал

Южноуральский боец MMA Яков Букин стал гостем программы «Антифейк» на Первом канале. В эфире ТВ уроженец Златоуста прокомментировал свою пламенную речь после недавней победы в октагоне. Тогда он поддержал мужчин, которые отправляются в зону спецоперации отстаивать интересы своей страны.

— Я расскажу одну историю общения со своим отцом. Я был в Москве, мы созвонились, и он мне сказал, что ему стыдно. Я спросил: «За что?». А он ответил: «Я сажусь в маршрутку, еду на работу, и на меня все косо смотрят, потому что я здоровый мужчина и не там». Он патриот, и эти ценности, которые должны быть у каждого мужчины, привил мне. И поэтому не могу молчать, когда такое происходит, я должен был поддержать, — заявил боец.

Яков Букин родился в Златоусте, где и провел все свое детство. После 18 лет он перебрался в Челябинск, а затем и в Москву. Связь с родным регионом спортсмен не оборвал, наоборот - поддерживает общение с южноуральцами, в том числе и с теми, кого мобилизовали и отправили на спецоперацию.

Напомним, боец из Челябинской области произнес речь в поддержку военнослужащих после победы на турнире Hype Fighting Championship в Сочи:

— Мы в этой жизни не выбираем родителей и Родину, но всегда идем за них до конца. Хочу поддержать всех наших братьев, которые едут туда. Вы воюете за правду, за нашу великую страну!

Он также добавил, что многие жалуются на условия своей жизни и обвиняют в этом всех подряд. По словам Букина, винить в этом нужно только себя, в Россия — прекрасная страна с большими возможностями.

— Я горжусь, что я русский! — так закончил свое выступление боец.

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