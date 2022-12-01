Что нужно знать о бумажной квитанции за газ

Нужна ли бумажная квитанция? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему трудно перейти на получение электронной квитанции? Почему бумажная кажется таким надежным и важным документом? Отвечаем на главные вопросы вместе с компанией «НОВАТЭК-Челябинск».

1. Бумажная квитанция за газ отличается от электронной?

Электронная квитанция — это точная копия её бумажной версии.

2. Бумажные квитанции за газ всегда лежат в одном месте, а как я потом найду электронную?

Электронные квитанции надежно хранятся на электронной почте, в личном кабинете, мобильном приложении и не занимают в доме лишнее место. При этом электронная квитанция приходит раньше бумажной, в первых числах месяца.

3. Мне всё равно придётся распечатывать квитанцию за газ, чтобы произвести оплату?

Нет. QR-код электронной квитанции без распечатывания считывается с мобильного устройства при оплате в терминалах и кассах, где вы привыкли оплачивать бумажные счета.

4. Бумажная квитанция за газ понадобится для обращения в соцзащиту за субсидиями и льготами?

Не понадобится. В органы соцзащиты информация по абонентам газоснабжающей компании направляется ежемесячно в электронном виде для расчёта льгот и субсидий.

5. Если не понравится получать электронную квитанцию за газ, то можно вернуть обратно бумажную?

Это можно сделать в любое время. Но вам точно понравится пользоваться электронным платежным документом.

Отказаться от бумажной квитанции за газ можно любым удобным способом:

- в мобильном приложении в разделе «Счета и платежи» во вкладке «Способ доставки квитанций»;

- в личном кабинете в разделе «Настройки» во вкладке «Доставка квитанций»;

- через контакт-центр по телефону 8 800 700-80-74;

- по электронной почте 88007008074@novatek74.ru;

- в ближайшем офисе абонентской службы «НОВАТЭК-Челябинск».

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