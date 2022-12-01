Вместо саней — поезд: в Челябинск прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

Билеты раскупили задолго до прибытия поезда
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Южный Урал посетил Дед Мороз из Великого Устюга. Прибыл он не на оленьей упряжке, а на поезде. Сначала праздничный состав прибыл в Миасс, а вечером сделал остановку в Челябинске.
В Челябинске поезд остановился на 6 часов, в Миассе — на 3
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
У поезда символичный номер — 2023.
Фото: ЮУЖД
На перроне для маленьких гостей и их родителей прямо была организована праздничная программа. В самом поезде, состоящем из 19 вагонов, работала приемная Деда Мороза и вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, ресторан, сувенирная лавка, фото-купе. Часть вагонов могли посетить все желающие, другие только по билетам, — их, к слову, раскупили задолго до прибытия поезда.
В одном из вагонов сделали салон-приемную Деда Мороза
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сувенирная лавка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Отметим, что Поезд Деда Мороза был в Челябинской области впервые. Как сообщает «ФедералПресс», здесь его успели посетить более 15 тысяч южноуральцев.
Дальше поезд поехал в Екатеринбург.
— Поезд Деда Мороза — совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Поезд курсирует по железным дорогам России и проедет более 33 тыс. км. Его маршрут проходит через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.
Гости сделали множество фото на память
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Какой Новый год без писем Деду Морозу?
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Бонусом можно было посетить кабину машиниста
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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