Вместо саней — поезд: в Челябинск прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

Билеты раскупили задолго до прибытия поезда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южный Урал посетил Дед Мороз из Великого Устюга. Прибыл он не на оленьей упряжке, а на поезде. Сначала праздничный состав прибыл в Миасс, а вечером сделал остановку в Челябинске.

В Челябинске поезд остановился на 6 часов, в Миассе — на 3 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У поезда символичный номер — 2023.

Фото: ЮУЖД

На перроне для маленьких гостей и их родителей прямо была организована праздничная программа. В самом поезде, состоящем из 19 вагонов, работала приемная Деда Мороза и вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, ресторан, сувенирная лавка, фото-купе. Часть вагонов могли посетить все желающие, другие только по билетам, — их, к слову, раскупили задолго до прибытия поезда.

В одном из вагонов сделали салон-приемную Деда Мороза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сувенирная лавка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что Поезд Деда Мороза был в Челябинской области впервые. Как сообщает «ФедералПресс», здесь его успели посетить более 15 тысяч южноуральцев.

Дальше поезд поехал в Екатеринбург.

— Поезд Деда Мороза — совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Поезд курсирует по железным дорогам России и проедет более 33 тыс. км. Его маршрут проходит через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Гости сделали множество фото на память Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какой Новый год без писем Деду Морозу? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бонусом можно было посетить кабину машиниста Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru