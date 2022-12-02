Гостиницу «Каменный цветок» рядом с горнолыжкой «Завьялиха» распродадут апартаментами

«Завьялиха» и «Солнечная долина» объединились в один туркластер. Фото: предоставлено пресс-службой «Солнечной долины».

Через год новые собственники гостиничного комплекса «Каменный цветок» планируют открыть продажу апартаментов. Об этом на форуме КП-Челябинск «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023» рассказал руководитель инвестиционных проектов нацпарка Тургояк Антон Чирков.

— Сейчас идет проектирование капитального ремонта и реконструкции. Полностью разрабатываем генплан. С конца следующего года планируем запустить продажу апартаментов в «Каменном цветке», — рассказал Антон Чирков.

Антон Чирков выступил на форуме КП-Челябинск. (на фото справа). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как уточнил в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск председатель совета директором ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин, запуск продаж через год – это оптимистичный прогноз, так как реконструкция предполагает решение вопросов с энергетикой:

— Нужно заводить газопровод. А это длительный процесс. Как только у нас будет отмашка, что через год будет газ, сразу начнем работы. Проект реконструкции сейчас в работе. Будет как в «Солнечной долине»: мы будем предлагать людям купить отремонтированную и отреставрированную недвижимость, и при желании готовы управлять ей, чтобы от недвижимости был доход.

К «Каменному цветку» планируют провести газ. Фото: zavyaliha.ru

Как добавил Олег Сиротин, речь идет о четырех корпусах. Объем инвестиций в «Каменный цветок» составляет примерно 250 млн рублей.

— Горнолыжный курорт «Завьялиха» мы арендуем и фактически управляем всем процессом катания. Все лето готовили «Завьялиху» к работе: ремонтировали подъемники, здания проката, туалеты, столовый комплекс — делали все, что не делалось 20 лет, — рассказал Олег Сиротин. — Готовится концессионное соглашение, по которому нам передадут определенное имущество «Завьялихи», а мы будем управлять курортом 30 лет. Но это сложный процесс, который займет год времени.

«Завьялиха» и «Солнечная долина» объединились в единый туркластер. Это позволяет кататься на трассах «Солнечной долины» и «Завьялихи». На курортах будет действовать единый ски-пасс.

Напомним, горнолыжный курорт «Завьялиха» и его сервис-спутник гостиничный комплекс «Каменный цветок» не могли уже давно. ГЛК «Солнечная долина» купила МУП на электронных торгах в рамках процедуры банкротства.

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