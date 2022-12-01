В Челябинске женщина за рулем иномарки сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе

Личность водителя уже установлена. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске женщина за рулем иномарки сбила школьницу на пешеходном переходе. ДТП произошло днем, 1 декабря, возле остановки в Парковом микрорайоне. Момент наезда на ребенка засняла камера видеорегистратора одного из очевидцев.

На кадрах видно, как черный автомобиль Mazda едет по дороге прямо и проезжает остановку. Справа стояла маршрутка, и из-за нее выбежали две школьницы. Водитель резко вывернула руль влево, но все равно сбила одну из девочек.

После аварии женщина и ее пассажир вышли из автомобиля, чтобы проверить пострадавшую. Однако ребенок самостоятельно встал и вернулся на остановку. Участники ДТП перекинулись парой фраз, после чего женщина вместе со своим спутником села обратно в машину и уехала.

Судя по всему, девочка получила травмы. Мать ребенка в соцсетях сейчас ищет очевидцев происшествия.

— Сегодня в районе 12:30-13:00 на пешеходном переходе по Бейвеля (остановка «55 мкр. р-н») черный автомобиль сбил моего ребенка. Прошу откликнуться, кто видел. Камер на переходе нет, нужны свидетели, — пишет женщина.

В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что за рулем иномарки находилась 35-летняя женщина. Она сбила 10-летнюю девочку. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

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