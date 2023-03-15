Торговый дом «Полистрой»: преображаем дома и города

Максим Мухоморов (на фото-второй справа) в составе южноуральской делегации в Уфе. Фото Торговый дом «Полистрой»

От Калининграда до Владивостока. Миллионы абонентских почтовых ящиков в многоквартирных жилых домах и жилищных комплексах по всей России и в странах ближнего зарубежья (четверть всего объемы этой производственной отрасли). Плюс большие объемы по исполнению заказов по изготовлению архитектурных форм из листового металла для объектов благоустройства, включая придомовые территории, в различных городах и населенных пунктах страны, для отделки зданий и сооружений. А еще реализует один из инновационных проектов — умные почтовые ящики, встроенные в электронную систему «Умный дом»... Торговый дом «Полистрой», представляющий одноименное миасское предприятие и марку «Ferrum Format» сегодня по праву считается одним из отечественных лидеров в поставках различной профильной продукции.

Сегодня Торговый дом работает с более чем 130 заказчиками, и эта цифра, равно как и объемы заказов, неуклонно растет. Директор ТД «Полистрой» Максим Мухоморов подчеркивает, что, с одной стороны, это результат активной работы на рынке, а с другой - конкурентные цены, удерживать которые позволяют партнерские отношения с заводом производителем.

НА БЛИЖАЙШУЮ И ДАЛЬНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Поездки в соседние регионы, страны — один из механизмов работы и продвижения продукции ТД «Полистрой». Так, в начале года в рамках делового визита в Астану был проработан ряд вопросов, касающихся взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Казахстан. Мартовский визит в составе делегации Челябинской области в Башкортостан также стал еще одной отправной точкой в налаживании новых контактов, подписании новых соглашений.

— Встречи с руководителями, специалистами, первыми лицами предприятий и организаций в администрации Уфимского городского округа, управлении коммунального хозяйства и благоустройства, в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан — все это в формате прямого общения помогло наладить контакты и на ближайшую, и на дальнюю перспективу. Очевидно, есть большой конструктивный интерес. Отмечу, что и в Уфу, и в другие города Башкортостана Торговый дом еженедельно поставляет различную нашу высококачественную продукцию: почтовые абонентские ящики, корзины для сплит-систем, урны, железную мебель, скамейки, лавки, контейнеры ТБО, товары для дома и дачи, другие изделия. Все, что используется как внутри помещений, так и на открытом воздухе, — отмечает Максим Мухоморов.

Продукция Торгового дома «Полистрой» востребована на российском рынке. Фото Торговый дом «Полистрой»

- Насколько активно сегодня благоустраивается Уфа, в целом населенные пункты республики?

- Скажу сразу, очень активно. На уровне республиканских и муниципальных властей ежегодно принимаются и реализуются программы, связанные с ремонтом жилого фонда, благоустройством территорий. Подъезды, придомовые территории, парки, скверы, общественные пространства. Местный бизнес также вкладывает значительные средства в развитие жилищного сектора, комфортной городской среды.

Это обширные программы, результаты которых, как говорят, налицо. Города, населенные пункты преображаются. Это прекрасный пример. И наш Торговый дом в этой цепочке является одним из ключевых компонентов, выполняя поставки высококачественной продукции в срок, учитывая все пожелания заказчиков.

«ТД «Полистрой»: поставка и реализация изделий для благоустройства подъездов и придомовых территорий. Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 5/9а

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