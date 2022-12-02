Надпись «Дети», а дальше – битое стекло: в Челябинске автобус интерната для слабослышащих столкнулся с грузовиком

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске столкнулись школьный микроавтобус и грузовик. Авария произошла днем 2 декабря на Свердловском тракте.

После удара «Газель» и МАЗ с вакуумной цистерной врезались в металлическое ограждение, разделяющее дорогу.

В автобусе разбились и осыпались окна. К счастью, детей внутри не было, «Газель», по данным Госавтоинспекции, приписана к челябинской коррекционной школе-интернату №10 для глухих и слабослышащих. Но в момент аварии она ехала без пассажиров.

Фото: ГИБДД Челябинска

66-летний водитель микроавтобуса остался цел. Не пострадал и 36-летний водитель грузовика.

В ГИБДД Челябинска сейчас выясняют причину и все обстоятельства ДТП.

Напомним, накануне в Челябинске маршрутный ПАЗ врезался в столб. Еще одна маршрутка загорелась на ходу. В обоих случаях пассажиров в автобусах не оказалось, обошлось без жертв.

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