Все на ЗОЖ! Челябинцев 10 декабря приглашают на зимний фестиваль здорового образа жизни

Владислав Пидуков (слева) в эфире радио «Комсомольская правда» вместе с другими гостями рассказал о зимнем фестивале ЗОЖ в Челябинске

Будет по-настоящему жарко: эстафета ГТО, фитнес-эстафета, турнир по военно-спортивной игре «ЛАЗЕРТАГ»! Зрелищно, ярко, позитивно, спортивно-физкультурно! Традиционный фестиваль здорового образа жизни «Зимний батл» в очередной раз пройдет в челябинском Саду Победы 10 декабря.

Организатор фестиваля, руководитель челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков рассказал, что в турнирах могут принять участие люди всех возрастов.

— Уже подано довольно много заявок, как личных, так и командных. Это представители образовательных учреждений, общественных организаций и предприятий города. А команду, в том числе и смешанную, если есть необходимость можно сформировать прямо на месте и выбрать ту или иную дисциплину, или несколько дисциплин, — рассказал Владислав Пидуков. — Как и прежде фестиваль не оставит никого равнодушным, и каждый найдет здесь себе занятие по душе. Море позитива, физической активности, бодрости и феерического настроения всем обеспечено — и участникам и зрителям. Конкурсы для зрителей, эстафеты для участников, для всех достойные призы и подарки, Так, к примеру, за призовые места – фитнес-трекеры, гарнитуры, сертификаты в спортивные магазины, и прочее, плюс, дипломы и кубки. Приглашаю всех челябинцев, всех южноуральцев участвовать в этом уникальном фестивале «Зимний батл», где каждый — и лично и командой, сможет проявить себя. Приглашаю всех 10 декабря в челябинский парк Сад Победы, начало в 12.00

Чтобы вы имели представление в каком формате будут проводиться состязания, смотрим видео

До 8 декабря 2022 года принимаются коллективные заявки: vladpvn@mail.ru

Контактный телефон: 8-908-062-8525 (Владислав).

В Челябинске 10 декабря (Парк Сад победы, начало в 12.00) пройдет традиционный фестиваль здорового образа жизни «Зимний батл»

ДЛЯ СПРАВКИ

Что входит в программу зимнего фестиваля «Зимний батл»

Фитнес эстафета

Участникам команд необходимо за наименьшее количество времени пройти следующие станций: «гребля на тренажере concept2», «зашагивания на бокс», «русские махи гири», «воздушные приседания с болгарским мешком», «удары кувалдой по покрышке», «рукоход», «преодоление жесткой стены 2 м».

ГТО-эстафета

«Меткость»: каждый участник команды делает по 5 (пять) бросков с помощью клюшки в хоккейные ворота.

«Скорость»: команда на время участвует в эстафете на тачке. Время, показанное в состязаниях. 1 место – 10 баллов 2 место – 8 баллов 3 место – 6 баллов 4 и последующие места - 3 балла.

«Метание»: каждый участник команды осуществляет любым удобным способом бросок мешка с песком на дальность.

«Отжимания»: каждый участник состязаний выполняет отжимание в течение 30 секунд (с счетчиком.

Турнир по «LazerBATTL»

Лазертаг – это командная, спортивно-тактическая игра, проходящая в реальном времени и имитирующая боевые сражения. Игра сориентирована на поражение противника или специальных сценарных приспособлений (баз, контрольных точек и т.д.) с помощью макета оружия с вмонтированным в него комплексом лазертаг. В программу соревнований включен дополнительный этап «Обучение» (этап не является соревновательным, включает в себя демонстрацию работы оборудования, проведение техники безопасности, дает возможность задать вопросы представителю судейской бригады, опробовать оборудование). Работа этапа начинается для команд за 1 час до начала основных видов, его прохождение является допуском к соревновательным видам.

ДЛЯ СПРАВКИ

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 10 декабря 2022 года в парке «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79. 11:20-11:50 — регистрация участников (выдача номеров)

12:00 — открытие соревнований

12:10 — разминка участников с фитнес инструктором (главная сцена)

12:15 — старт «ГТО-эстафеты», командных игр по «LazerBATTL» и «Фитнес эстафеты» на территории парка.

12:15-14:00 — развлекательная программа на главной сцене.

14:00–14:20 — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДАНИЕ.

Организаторами праздника являются: ЧРМСОД «Челябинск здоровый – Челябинск успешный». Непосредственное проведение соревнований возлагается на ЧРМСОД «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» (Челябинск). Проект реализуется за счет средств субсидии, предоставленной Управлением по делам молодежи Администрации города Челябинска: «Молодежь Челябинска».

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