5 дополнительных социальных услуг, которые могут получить взрослые инвалиды

В числе услуг - социальное такси Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальное такси

Чтобы привезти граждан, ограниченных в передвижении, к объектам социальной инфраструктуры (медицинским организациям, учреждениям социального обслуживания, органам государственной власти, вокзалу, аэропорту и тому подобному) в 17 муниципальных образованиях Челябинской области есть «Социальное такси». В 2022 году услуги получили 914 человек.

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов

В области действуют 31 приемная семья. За 2022 год создано 8 новых семей. Размер выплаты ежемесячного вознаграждения принимающему лицу с 1 января 2022 года составляет 9 211 рублей. Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов - форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица (семьи), нуждающегося (нуждающейся) в постоянном постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход, на основании договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Школы реаблитации и ухода

В комплексных центрах продолжают работу школы реабилитации и ухода. В 2022 году услуги школ получили 3 468 человек. Обучение навыкам ухода на дому прошли 156 родственников граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Отделения дневного пребывания

В комплексных центрах социального обслуживания населения действуют отделения дневного пребывания, в которых проводятся различные мероприятия инвалидов. В них предоставляют различные услуги:

- проведение досуговых и развлекательных мероприятий (кружковая работа, клубы общения по интересам);

- занятия по физической культуре, массаж, физиопроцедуры и иные процедуры при наличии соответствующей лицензии на медицинскую деятельность;

- обучение основам компьютерной, финансовой и правовой грамотности;

- реабилитационные услуги для инвалидов, имеющих ограничения в передвижении;

- социально-психологические услуги и другие.

Кроме того, на базе отделений дневного пребывания функционируют группы дневного пребывания для граждан с психическими расстройствами, получающих социальные услуги на дому. В группах дневного пребывания присматривают за гражданами с психическими расстройствами в период дневной занятости их родственников (членов семьи), а также проводятся мероприятия по развитию мнестических функций, тренингу когнитивных навыков, формированию элементарных трудовых навыков, организации их досуга и дневной занятости.

Пункты проката средств реабилитации

Срочные социальные услуги предоставляются комплексными центрами социального обслуживания, расположенными во всех муниципальных образованиях. Данные услуги предусматривают оказание гражданам неотложной социальной помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности, в том числе предоставление во временное пользование технических средств ухода, реабилитации и адаптации через пункты проката, созданные на базе комплексных центров социального обслуживания.

Пункты проката технических средств реабилитации функционируют во всех 50 комплексных центрах социального обслуживания Челябинской области. Гражданам, нуждающимся по состоянию здоровья во временном обеспечении техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, предоставляются ходунки, костыли, трости, кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, противопролежневые матрацы и подушки, функциональные кровати, сиденья и стулья для мытья и другое.

Для получения услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации граждане могут обратиться непосредственно в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

За 2 года полностью обновили средства реабилитации во всех пунктах проката.