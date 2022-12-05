Восстановили кирпичную кладку и украсили стены живописью: реставраторы показали результаты работ в челябинском храме Александра Невского

Реставрация началась в 2020 году. Фото: Челябинская епархия

В Челябинске полным ходом идет реставрация храма святого Александра Невского. За прошедшие два года был проделан значительный объем работ – купол украшает изображение Святой Троицы, готов центральный барабан с композицией «Радость праведных о Господе», а в парусах восстановлены лики евангелистов. Специалисты постепенно приближаются к тому облику церкви, каким задумывал ее создатель-архитектор Александр Померанцев в 1907 году.

— Мы старались делать так, чтобы воссоздать идеи Александра Померанцева, чтобы человек увидел храм даже лучше, чем он был до революции. Не все успели воплотить наши предки, помешала Первая мировая война. Сейчас мы пытаемся сделать так, как он должен был выглядеть изначально. У нас здесь и сусальное золото, и замечательные живописцы, и передовые технологии. Надеюсь, с Божией помощью, это будет жемчужина Южного Урала, – рассказал настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов.

Фото: Челябинская епархия

Кроме того, в ходе работ восстановили кирпичную кладку и укрепили фундамент здания, избавив его от постоянных подтоплений. Строители уже сделали возвышение для солеи и алтаря, где ведется стяжка пола.

— Идут работы по иконостасу, он будет 25 метров, мраморный, на три придела. Завершается нарезка пола, для него потребуется шесть цветов мрамора. Полы с подогревом, применяем новейшие технологии. Подключили все коммуникации, за что благодарим Алексея Леонидовича Текслера и Наталью Петровну Котову. Храм сохраняет историческую начинку, но приобретает новую функциональность, — подчеркнул протоиерей Борис Кривоногов.

Храм Александра Невского не успели до конца расписать из-за революции. Теперь работы завершать реставраторы – они планируют покрыть все стены живописью. Этим займется бригада во главе с Дмитрием Селивановым, известным мастером Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина.

В советское время росписи учеников школы Виктора Васнецова были закрыты плотным слоем масляной краски и лепниной. Однако специалистам удалось найти фрески и даже восстановить их.

Фото: Челябинская епархия

Фото: Челябинская епархия

Напомним, большая реставрация храма началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.

Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.

Фото: Челябинская епархия

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