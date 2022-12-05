В Курганской области задержали двух челябинцев за незаконную охоту на косуль

В машине у браконьеров нашли тушу убитой косули Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Песчанского охотхозяйства в Щучанском районе задержали двух челябинцев за незаконную охоту на косуль. У браконьеров изъяли оружие, патроны и машину, на которой они передвигались. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Курганской области.

Полицейские и егеря заметили подозрительный автомобиль, когда патрулировали территорию. Они решили остановить водителя для проверки. У него и его приятеля отсутствовала лицензия на охоту. В салоне помимо оружия и боеприпасов нашли тушу убитой косули.

В отношении мужчин 38 и 41 лет возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.