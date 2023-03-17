Весна в безопасности: Челябинская область готовится к оттепели, паводку и масштабной уборке

Паводок в Челябинской области под контролем, подготовка на опасных реках уже началась. Фото: МЧС по Челябинской области.

Весна — это не только расцвет природы, но и коварные стихии, к которым нужно быть готовым. Во время половодья может подтопить поселки, опасными становятся сосульки и наледь. Задача властей в это время — все предусмотреть.

— Ситуация ожидается в пре делах нормы, но все равно нужно готовиться, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обращаясь к главам районов и МЧС на областном совещании. — Поручаю уделить особое внимание работе гидротехнических сооружений и максимально снизить риски подтопления жилого сектора. Территориям нужно проверить готовность всех муниципальных сил и средств, потренироваться с учетом опыта прошлых лет. Информация о ходе паводка должна быть максимально доступной для людей везде, где есть риски подтопления. Также прошу обратить внимание на транспортную инфраструктуру: обеспечить мониторинг состояния мостов и традиционно подтопляемых участков автомобильных дорог.

ВСТРЕЧАЕМ БОЛЬШУЮ ВОДУ

Районы с опасностью подтопления в Челябинской области — это Ашинский, Брединский, Варненский, а также Троицкий городской округ. Здесь уже проводятся взрывные работы, распиловки, лед посыпают специальным составом, чтобы быстрее таял (чернение льда).

Во время весеннего половодья на местах в постоянной готовности находятся более 10 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техники и 150 единиц плавсредств, 9 воздушных судов, в том числе беспилотники.

Кроме традиционной системы оповещения, в Челябинской области будет задействован новый способ.

— В этом сезоне опробуем мобильное приложение «МЧС России», которое оперативно отправляет сообщения на мобильные устройства жителей, — рассказал Алексей Текслер.

Работы по подрыву уже начались. Первый лед спасатели сломали на реке Нижний Тогузак в районе села Варна. Риск заторов льда здесь был максимально высок.

БЕЗОПАСНЫЕ КРЫШИ

Опасность кроется и в крышах обычных домов. Сосульки и лед на тротуарах могут стать причиной несчастного случая. Один из таких произошел в Нагайбаксом районе: глыба льда с неочищенной крыши упала на мальчика, ребенок умер. Замечания в адрес главы звучали всю зиму, жители постоянно жаловались на не убранный снег.

— Я обращал ваше внимание, в том числе на одном из совещаний об этом публично говорил, давал соответствующее поручение наладить работу. Очевидно, что выводы не были сделаны. Идет следствие, непосредственные виновные понесут наказание, но также понятно то, что произошло это в том числе из-за отсутствия системной работы местной власти.

Через час после выговора губернатора глава Нагайбакского района Иван Сур менев написал заявление о сложении полномочий. Теперь уборкой снега займется другой человек.

Также Алексей Текслер попросил усилить работу по очистке дорог и крыш в Ашинском районе и Верхнем Уфалее. Из этих территорий также поступает много жалоб. Губернатор еще раз поручил главам, руководителям предприятий, организаций и управляющих компаний контролировать работу по очистке от снега крыш, дорог, тротуаров и дворов.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Готовится Челябинская область и к масштабной уборке городов от мусора. Субботники в этом году пройдут с 17 апреля по 5 мая. Здесь поручения губернатора касались организации всей работы, чтобы был необходимый инвентарь, а мусор не стоял во дворах и на обочинах дорог до лета.

Вместе с уборкой улиц весной начнется ликвидация несанкционированных свалок.

— У муниципалитетов есть все инструменты для решения этих задач, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Все планы сформулированы, средства доведены, объемы работ большие. В прошлом году и в этом году тем более начинаем ряд больших крупных объектов по ликвидации свалок. Самая крупная — в Магнитогорске, прошу эту работу держать на особом контроле.

В 22 году в Челябинской области ликвидировали в сельских районах более 500 свалок, в этом году уберут 200 точек, еще 4 крупных свалки будут рекультивированы.

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