Детский сад в двух шагах

Современные детские сады - это яркие интерьеры и развивающие программы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Устроить ребенка в детский сад давно не проблема для челябинских родителей. Мамочки постарше еще помнят те времена, когда нужно было вставать в очередь еще до рождения ребенка, а в интернете было множество чатов с советами, как попасть в детсад пораньше.

За последние несколько лет администрации Челябинска удалось устранить это затруднение путем строительства и выкупа дошкольных учреждений. Теперь стоит новая задача — сделать так, чтобы детский сад был рядом с домом.

Пять детских садов открылись среди новостроек в самом начале 2023 года. Сейчас ведется строительство еще пяти учреждений, их возведение на личном контроле главы Челябинска Натальи Котовой.

Строительство детских садов на личном контроле Натальи Котовой. Фото: пресс-служба администрации.

НОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПАРКОВОГО

Сразу два детских сада строятся в микрорайоне Парковом. Здесь уже работают две школы и несколько дошкольных учреждений. Еще два детсада на 120 и 150 мест сдадут до конца года. Строительные площадки посетила Наталья Котова, что[1]бы убедиться, что график соблюдается.

Учреждения на улице Габдуллы Тукая и Бейвеля сейчас готовы на 40%: рабочие приступают к монтажу кровли и отделке. Сдать детские сады должны до конца года.

— Таким образом мы закрываем нерешенный вопрос по детским садам в микрорайоне Парковом, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — Все работы ведутся по графику, проблем у застройщиков нет.

Детские сады в "Парковом" сдадут в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации.

Еще два детских сада возводятся в Парковом-2 и микрорайоне «Яблоневый» в Чурилово. Пятый детский сад на пересечении Краснопольского проспекта и улицы профессора Благих финансирует сам застройщик. После сдачи его выкупит администрация.

ХОТЯТ ВОЗЛЕ ДОМА

Стандартный возраст для приема в детский сад — три года. Считается, что к этому возрасту ребенок готов к социализации. Но возможность выйти рано на работу для многих — острая необходимость. А отдавать большую часть зарплаты за частные услуги бессмысленно. Поэтому теперь в строящиеся детские сады чаще всего включают ясли, чтобы обеспечить местами детей от полутора лет.

— Проблема давно перестала быть острой, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Практически все дети обеспечены местами с полутора лет. Актуальная очередь к моменту распределения (май-июнь) достигает 13 тысяч человек, и все малыши получают места в детских садах города. Единственное, чего родители сейчас хотят, чтобы дети ходили в сад возле дома. Потребность есть в новых микрорайонах: Краснопольской площадке в Парковом, «Академ риверсайде», Чурилово и других новых жилых массивах.

Современные детские сады, как правило, это уже трехэтажные здания, просторные игровые и спальни, новая мебель и развивающие игрушки, оборудованные кабинеты для психолога и логопеда, комнаты отдыха для воспитателей и обязательные места для дополнительного образования. После сдачи самих зданий предстоит большая работа по аккредитации и набору специалистов.

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