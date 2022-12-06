«Бизнес-Малина» организовала турнир по сквошу среди бизнесменов

Фото предоставлено организаторами

Деловое сообщество «Бизнес-Малина» собрало клиентов и друзей в сквош-клубе S2 на бизнес-турнир. Участники боролись за награды, заводили новые знакомства, дегустировали мясные и сырные закуски и пробовали свои силы в разоблачении фокусника.

В мероприятии приняли участие собственники и первые лица компаний, лидеры мнений, директора филиалов и VIP-сообщество города.

Фото предоставлено организаторами

— Спорт объединяет, мотивирует, эмоционально заряжает и закаляет характер, делает нас подвижнее и активнее. Через свои мероприятия мы стремимся популяризировать среди бизнес-сообщества разные виды спорта. Выбирая площадки, мы руководствуемся не только тем, насколько много будет желающих поучаствовать, еще и тем, что в бизнес всегда нужно впускать новизну, а получить ее от нового для себя вида спорта - самое то. Мы насыщаем программу партнерскими активностями, что превращает соревнования в настоящий праздник, — отмечает автор делового сообщества Ольга Харина.

— Это спортивное мероприятие у нас уже второе. В начале осени проходил турнир по большому теннису, который и был предстартом для дальнейших соревнований в разных видах спорта! Впереди у нас турниры по русскому бильярду, хоккею в валенках, гольфу, картингу. Мы планируем широко освещать свою деятельность, подавая пример здорового тренда молодому предпринимательству, — руководитель партнерских интеграций Елизавета Ничипоренко.

Фото предоставлено организаторами

Все по-серьезному — путем олимпийской системы определили трех победителей.

Фото предоставлено организаторами

Клуб для игры в сквош появился 3 месяца назад и уже стал популярным местом для бизнес-сообщества.

Фото предоставлено организаторами

— Креативный кластер SVOBODA 2 стремится к тому, чтобы в нашем городе появлялось что-то не просто новое, передовое. И появление сквош-клуба - не случайность. Наш клуб - самый большой в Челябинске. Существуют индивидуальные программы обучения, клубные дни. Мы делаем все, чтобы наша площадка отвечала всем нужным требованиям и была полезна для спортсменов и гостей, — делится инвестор сквош-клуба Алексей Грачев.

Фото предоставлено организаторами

Титульным партнером турнира стала стоматология «Белый кит», генеральный директор которой еще и является тренером по этому виду спорта.

— Сквошем увлекся уже несколько лет назад. Эта игра отлично развивает скорость реакции, тренирует координацию движений. Сквош-клуб — это еще и комьюнити, где можно познакомиться с новыми людьми и отлично провести время за игрой. Присоединяйтесь к нам, — добавляет Егор Хребтов.

Фото предоставлено организаторами

В перерывах между игрой гости угощались вкусными сырами от «Каслинской слободы» и закусками из мраморной говядины от «Мясного региона».

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Спортивный дух и остроту реакции помогал поддерживать фокусник-иллюзионист Евгений Предеин.

Фото предоставлено организаторами

Подарки для победителей предоставили ювелирная студия A.Likhachev, стоматология «Белый кит» и Golf Development Center.

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами