Неравнодушные люди: общественники Челябинской области поделились своими проектами на гражданском форуме

Проект «Другая медицина» поддержан грантом губернатора и стал уникальным для России опытом помощи бездомным. Фото: пресс-служба губернатора.

Южно-Уральский гражданский форум — ежегодная встреча общественников и представителей власти. Темы обсуждений самые разные: от финансовой поддержки проектов до кадровых проблем. Открыл форум губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

У некоммерческих организаций Челябинской области сложился свой уникальный опыт. Волонтерские проекты получили известность по всей стране. Это поддержанная грантом губернатора единственная в стране клиника для бездомных «Другая медицина», межрегиональная организация «Пища жизни», которая несколько месяцев кормит людей на Донбассе. На областной уровень вышел проект по обучению детей с особенностями в обычных школах. Все они начинались с небольших пожертвований и неравнодушия, а сегодня получают гранты и являются примером гражданского общества.

— Во многом благодаря некоммерческим организациям мы достойно отвечаем на новые вызовы, с которыми столкнулись в последнее время, — отметил Алексей Текслер. — Волонтеры и сотрудники НКО сыграли огромную роль в преодолении пандемии ковид-19, ее последствий. С началом специальной военной операции возникли новые вызовы. Скажу вам честно, без участия НКО решить многие из этих вопросов было бы сложно. У некоммерческих организаций и власти общая цель — сделать жизнь людей лучше. И здесь работы хватит на всех.

НАВСТРЕЧУ ДЕТСКИМ МЕЧТАМ

Большинство историй основания общественных организаций и начала волонтерской работы - очень личные. Активные жители находят решение своей проблемы, а потом начинают помогать другим. Так случилось и у Надежды Киселевой из Катав-Ивановска. Ее дочка с трех лет занимается танцами, но, когда пришло время выбирать профессию, женщина поняла, что шансов поступить в музыкальное училище без специальной подготовки нет. Так родился проект «За образованием на пуантах». Надежда получила грант губернатора Челябинской области как физическое лицо, а затем официально зарегистрировала организацию «Культурные люди» и еще раз получила средства уже как НКО.

— Проблема в том, что в небольшом городе у педагогов недостаточный уровень, чтобы подготовить детей к поступлению, — делится Надежда Киселева. — В результате проекта две наши девочки учатся в ЮУрГИИ в Челябинске. Одна из них преподает у нас в НКО, проводит мастер-классы и делает постановки. Дети начали занимать места на международных конкурсах. Теперь мы взяли грант на стажировку и подготовку педагогов.

Губернатор Алексей Текслер во время форума сделал акцент на поддержке районов области. В 2023 году она будет увеличена в 2,5 раза. — Особо внимание — поддержке НКО в муниципалитетах, — подчеркнул глава региона.

— Обычно это частная инициатива, поэтому мы оказываем грантовую поддержку и физическим лицам. Это возможность без организации реализовать небольшой проект, чтобы человек мог дальше расти. Мы видим результат и приняли решение в 2,5 раза увеличить поддержку муниципальных проектов. Это один из ключевых моментов привлечения некоммерческого сектора.

ГРАНТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Гранты для общественных организаций сегодня основной источник для развития проектов. Средства может получить практически каждый, кто обоснует социальную важность своей идеи. За пять лет количество заявок от НКО выросло в два раза. Челябинская область вошла в пятерку регионов страны с наибольшим количеством победителей Фонда президентских грантов.

Грант губернатора работает с 2020 года. Только в этом году прошли шесть конкурсов. В этом году впервые финансирование смогут получить проекты подростков от 14 до 18 лет. Поддержку получат иностранные студенты — при условии, что реализуют свои идеи на Южном Урале. Отдельный конкурс появится для общественников, которые помогают мобилизованным и их семьям, а также тем, кто возвращается с фронта.

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