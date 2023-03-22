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Здоровье22 марта 2023 4:00

Задай вопрос доктору: спросите аллерголога-иммунолога о высыпаниях и реакции организма, которая вас беспокоит

Венера Гаясовна Мухаметзянова поможет разобраться даже со сложными ситуациями
Источник:kp.ru
У Венеры Гаясовны Мухаметзяновой врачебный стаж — 31 год

У Венеры Гаясовны Мухаметзяновой врачебный стаж — 31 год

Это только кажется, что аллергиков не много. На самом деле гиперчувствительность организма может проявиться у каждого: у некоторых даже спустя время после длительного пребывания возле аллергена. Почему так происходит? Как с этим бороться? Можно ли навсегда вылечить аллергию?

Все вопросы, касающиеся необычной реакции организма на еду, цветы, животных и прочее, предлагаем задать Венере Гаясовне Мухаметзяновой. Это аллерголог-иммунолог, пульмонолог и педиатр из Центра Аллергологии и Иммунологии «Авиценна». Ее врачебный стаж — 31 год, так что доктор сталкивалась со многими случаями и знает, как не только вылечить, но и предупредить развитие аллергии!

Свои вопросы отправляйте в форму ниже. Укажите электронную почту, чтобы оперативно получить ответ врача. Кроме того, вопросы-ответы мы будем публиковать в этой материале, чтобы другие читатели тоже могли найти нужную им информацию.

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