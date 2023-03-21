Екатерина Васенина, глава города Касли: «У нас есть что предложить крупному бизнесу для развития»

Екатерина Васенина открыта для диалога с инвесторами. Касли славятся традициями и талантами.

Малые города Челябинской области похожи друг на друга. Многие создавались вокруг градообразующего предприятия, прирастали населением, дарили комфортную жизнь и хорошие зарплаты, но со временем все начало приходить в упадок. Знакомая картина? Город Касли не стал исключением. Знаменитый промысел каслинского литья, который знают и ценят во всем мире, теперь умещается в помещении одного цеха. Рабочих мест становится меньше, люди уезжают в мегаполисы. Но у Каслей в рукаве спрятан хороший козырь - в городе есть ресурсы и возможности для того, чтобы вдохнуть в него вторую жизнь. Но какая помощь нужна для этого - об этом мы говорим с главой города Екатериной Васениной.

Когда-то в Каслях проживали около 20 тысяч человек, сегодня население города - чуть более 15 тысяч. Это люди, которые любят малую родину и которым хочется увидеть, как их родной город развивается, становится лучше.

Каслинцы - трудолюбивый народ. Эта черта закладывалась десятилетиями, начиная с демидовских времен, когда здесь создавались заводы. Тяжелый труд воплощался в невероятных по красоте и мощи скульптурах и статуэтках. Сейчас на месте большого завода работает предприятие архитектурно-художественного литья ООО «КЗАХЛ», второе предприятие - ООО «Каменный пояс». На каждом трудятся более 150 человек.

ГОРОД-САД ВМЕСТО КОЛОНИИ

Более 200 рабочих мест обеспечивала исправительная колония № 21, в которой содержались до 1,5 тысяч осужденных. Но теперь учреждение пустует - заключенных распределили, а персонал распустили. Огромная территория в черте города превратилась в белое пятно. Что с ним делать? Об этом сейчас болит голова у мэра Екатерины Васениной.

- Меня удивляет, почему в Челябинске продолжают работать несколько колоний, а в малых городах, где они дают рабочие места, закрывают? - задает риторический вопрос глава города. - Мы не одни оказались в такой ситуации. Реформа идет по всей стране.

Но Васенина - активный мэр и не привыкла только сетовать, тем более для города эта территория может стать спасением.

- Территория колонии - это 22 гектара земли. На этой площади множество зданий, в том числе училище, школа, банный комплекс, цеха, ферма, теплицы. Подведены все коммуникации, есть газ. Дорогу к колонии в 2019 году мы отремонтировали. Вся инфраструктура есть. Жалко, если земля будет пропадать. Плюс это дополнительное обременение для городского бюджета в виде охраны объектов.

- Екатерина Николаевна, а что по законодательству можно сделать с этой землей, и в каком виде вы бы видели ее использование?

- Наша задача - не допустить, чтобы территория превратилась в заброшку. Нельзя, чтобы такой хороший и большой участок со всей инфраструктурой, да еще и в черте города, пропадал.

На самом деле, использовать землю можно по-разному. Мы обсуждали идеи с коллегами из центра «Мой бизнес». В крупных городах за такой участок ухватились бы обеими руками. Помещений много для организации производства, даже нескольких. Можно и квест организовать, не разрушая построенные здания с камерами для заключенных. Конечно, фантазировать и предлагать можно многое. Но я больше за крупный проект для пользы людей.

Например, законодательство позволяет использовать эту территорию под малоэтажное строительство. Для этого созданы все инфраструктурные условия. А еще вокруг красивая природа - лес, вид на горы, рядом водоем. Там можно купаться, кататься на лодке или катамаранах. А в районе Пески, расположенном рядом, хороший песчаный берег. То есть это отличное место для возведения коттеджей, может быть, профилактория или базы отдыха.

Губернатор Челябинской области во время своего визита в Касли задал траекторию развития - туристическую - парк под открытым небом. Учитывая, что мы готовим заявку на участие в общероссийском конкурсе «Парки и скверы малых городов», обустройство территории бывшей колонии могло бы стать частью программы для привлечения туристов, которым нравится сочетать спокойный отдых, активный и познавательный. Ведь нашему городу есть что рассказать и показать.

- Кто должен заняться обустройством участка?

- Сейчас это земля ГУФСИНа, но они готовы ее передать области при условии хорошего инвестпроекта. Конечно, в первую очередь мы ждем активности от компаний-застройщиков, крупных бизнесменов. Скажу честно, заинтересованность есть. Например, приезжали представители крупной строительной фирмы из Екатеринбурга. Им все понравилось, но сейчас не все готовы вкладываться, потому что такая экономическая ситуация в стране. Но в любом случае такие вложения - это не только для извлечения прибыли, но и для поддержки целых городов. Не исключаю, что будут рассмотрены варианты придания этой территории статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) для получения налоговых льгот.

ПРИБЫЛЬ ИЗ МУСОРА

Еще одна проблема, решения которой ищут в администрации Каслей, - использование территории городской свалки. С 1975 года сюда свозился мусор. 10 гектаров земли были выделены именно для полигона под размещение ТБО. Сейчас власти готовят документы на рекультивацию свалки. А более глобальная задача - перестать складировать отходы и наладить переработку мусора. Доказано, что из того, что многие выбрасывают на помойку, можно делать полезные вещи и зарабатывать на этом.

- Пластик, бумага - это золото для переработчиков. Но помимо бытовых отходов от населения, нам нужно решать вопрос и с промышленными отходами. «Спецсервис» такие не принимает, организациям приходится возить их в Челябинск, что увеличивает затраты на производство продукции.

Касли славятся традициями и талантами.

ТРЕНД НА МАЛЫЕ ГОРОДА

Екатерина Васенина убеждена, что у Каслей огромный потенциал для развития. Здесь можно создавать новые рабочие места, привлекать туристов и остановить отток жителей. Учитывая, что сейчас идет всероссийский тренд на жизнь в малых городах.

- Я сама приехала в Касли 18 лет назад из Челябинска и могу сказать, что ни разу не пожалела об этом, - говорит Екатерина Васенина. - Из окна виден не смог и дороги, а природа. Работа рядом с домом. У меня четверо детей, и я за них спокойна. Здесь детские сады, школы, музыкалка - все в шаговой доступности. И образование дается на высоком уровне. Очень хочется, чтобы эти плюсы оценили еще и представители бизнеса и не боялись вкладываться в маленькие города.

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