«Росбанк Премиум» открывает двери в мир новых возможностей: что ждет премиальных клиентов

На вопросы отвечал руководитель территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко. Фото предоставлено Росбанком

В мае 2022 года Росбанк стал частью группы «Интеррос» — одной из крупнейших частных инвестиционных компаний России. Это открыло для клиентов новые возможности и перспективы. А в октябре в Росбанке произошел ребрендинг: теперь вместо черно-красного квадрата — название банка с акцентной буквой «б». Как сейчас себя позиционирует банк, что меняется для премиальных клиентов и какие продукты особенно востребованы? Узнали у руководителя территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергея Арещенко.

СПРАВКА

Росбанк включен ЦБ РФ в перечень 13 системно значимых кредитных организаций России. Росбанк имеет максимально возможные для работающих в стране банков кредитные рейтинги — АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА. Росбанк является лауреатом премии CX World Awards 2021 за клиентоцентричную корпоративную культуру и инновации в клиентском опыте, а также победителем премии Frank Mortgage Award 2021 в номинации «Самые лояльные клиенты».

— Сергей, в этом году в Росбанке произошли серьезные изменения. Каким стал банк с приходом нового акционера?

— Смена акционера никак не отразилась на стабильной работе банка. В составе Группы Интеррос Росбанк обеспечит целостность своей деятельности и реализует потенциал для дальнейшего развития. Этот стратегический шаг является лучшим решением для обеспечения непрерывной работы Росбанка, его клиентов, сотрудников и дальнейшего развития. Важно, что после смены акционера наши рейтинги со стороны российских агентств были подтверждены на самых высоких уровнях.

Группа «Интеррос» старается сохранить независимый характер управления Росбанком, главную роль в котором будет играть Совет директоров, уже сейчас состоящий преимущественно из независимых директоров.

Мы позиционируем себя как «антихрупкий» банк: с момента образования Росбанк через многое прошел, были взлеты, смена руководства. Но мы научились держать удар, адаптироваться к трудностям и становиться лучше. Мы хорошо понимаем ощущения людей, когда будущее неопределённо. Вместе с тем, из любой ситуации можно выйти на позиции лидера. И Росбанк обеспечивает надежными и эффективными финансовыми решениями клиентов, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и извлечь выгоду из любых жизненных ситуаций. Данный подход отражает и наш новый слоган: «Росбанк открывает двери в мир настоящих возможностей».

— Клиенты заметили и новый стиль банка, изменился логотип.

— Да, новый корпоративный стиль Росбанка отражает богатую историю, силу в настоящем и перспективы в будущем. При разработке нового логотипа мы постарались сохранить наследие, ДНК нашего бренда и при этом показать стремление к развитию.

В логотипе мы отказались от фирменного знака, акцент именно на слове «росбанк». Шрифт, цвет и начертание подобраны так, чтобы подчеркнуть нашу устойчивость и опыт. А красный восходящий терминал литеры «б» символизирует энергию движения в будущее.

— Изменилось ли что-то для премиальных клиентов?

— Мы создаем такую экосистему для премиальных клиентов, чтобы с нами было комфортно работать. Например, при оформлении ипотеки клиент получает спецпредложения от партнеров по ремонту, дизайну, регистрации собственности, товаров и услуг для дома.

Если же хочет инвестировать, то получает поддержку финансового консультанта, доступ к аналитике, вебинарам и обзорам рынка. Это экономит деньги и время клиента.

—Какие премиальные продукты наиболее востребованы в текущей экономической ситуации?

— Популярны предложения по вкладам и накопительным счетам. 17 ноября мы повысили ставку по накопительному счёту #Акционный до 9,5%*: проценты по нему начисляют на фактический среднемесячный остаток на счёте и выплачиваются раз в месяц. Это одно из лучших предложений на рынке.

Клиенты Росбанка также могут открывать счета в альтернативных валютах. Например, в дирхамах ОАЭ. Также для платежей за рубежом премиальные клиенты открывают счета в валютах Турции, Китая, Казахстана, Армении, Беларуси и Узбекистана**.

— Какие карточные предложения Росбанк предлагает таким клиентам?

— Сейчас у нас новая премиальная карта — Mir Supreme. У нее на выбор две опции: кешбэк*** и travel-бонусы.

Размер кешбэка достигает 10 тысяч рублей в месяц: 3% на 5 выбранных категорий и 1% - на все остальные покупки. Для тех, кто часто посещает рестораны, эта карта особенно актуальна: сейчас по ней повышенный кешбэк 8% (3% кешбэк от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% в ресторанах России по акции «Достигая максимальных высот» от платёжной системы «Мир», в рамках которой можно дополнительно получить до 5 тысяч рублей****.

Если же клиенты любят путешествовать, то подключают travel-бонусы и получают до 5 бонусов за каждые 100 рублей, потраченные по карте. А еще путешественникам и их спутникам мы даем бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру*****. Для этого нужно оформить сертификат через наш консьерж-сервис. Это такой удобный помощник, который круглосуточно решает вопросы по путешествиям, досугу, юридическому консалтингу и многому другому. Нужно только оставить запрос в чате мобильного приложения «РОСБАНК Lifestyle».

— Сергей, подскажите, а стоит ли вообще в нынешней ситуации рассматривать инвестиционные продукты?

— С середины сентября стоимость российского фондового рынка сократилась в среднем на 15%. Характер рынка становится более спекулятивным, а потому шансы на сохранение падения сопоставимы с шансами на быстрое и резкое восстановление котировок.

На рынок сейчас влияет геополитический фон: в ожидании новых пакетов санкций способности «быков» (торговцев ценными бумагами, которые зарабатывают на росте стоимости активов) ограничиваются, «медвежьи» настроения (тех, кто зарабатывает на падении рынка) — усиливаются.

Вместе с тем российская экономика избежала мощного обвала, как это прогнозировалось еще весной: деньги остались в банковской системе, бизнес подстроился под изменения цепочек поставок. Так что есть почва, на которой экономика может закрепиться.

Еще одна особенность — ставки по вкладам вернулись к уровням годичной давности. Это значит, что приумножать благосостояние без взятия инвестиционного риска все еще актуально.

Кстати, сейчас востребованы инструменты с защитой капитала: то есть инвестор получает доход от роста стоимости акций, но, если сценарий развернется в негативную сторону, инвестиции будут защищены и вернутся клиенту в конце срока продукта. Росбанк вместе с партнерами идет навстречу интересам и пожеланиям клиентов и сокращает горизонты инвестирования по таким продуктам, так как долгосрочное планирование сейчас затруднительно.

— Существуют ли какие-то дополнительные привилегии для клиентов Росбанка в регионе?

— Да, конечно. В настоящий момент в регионе действует ряд партнёрских предложений. Так «ИНВИТРО» до 31 декабря 2022 года предоставляет для наших клиентов скидку на лабораторные исследования 20% (на территории Челябинской и Курганской областей) при предъявлении купона.

В «Семейной стоматологической клинике» можно воспользоваться скидкой на лечение 7% (обращаться по следующим адресам: Челябинск, ул. Гагарина, 38, ул. Салютная, 10, ул. Аношкина, 10, пр. Героя Родионова, 19) на постоянной основе.

Для того, чтобы воспользоваться специальными условиями, необходимо лишь являться клиентом нашего банка. Бонусные купоны и листовки можно получить в любом из офисов Росбанка в Челябинске. Мы всегда открыты к общению с клиентами и предложениям со стороны партнеров, готовы двигаться вперед и покорять новые горизонты.

*Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный 9,5% действует в период с 17.11.2022 по 30.11.2022 (включительно), при транзакциях по карте на сумму более 50000 руб.

**Открытие текущих счетов в белорусских рублях, армянских драмах, узбекских сумах, казахстанских тенге, дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов осуществляется только в дополнительных офисах банка; китайские юани доступны в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн.

***Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией за любые покупки — 1% (за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям 3%. Кешбэк — возврат денежных средств. Размер travel-бонусов по выбранной карте с подключенной опцией за каждые 100 зависит от суммы покупок: в промежутке 0 — 40 000 — 1 бонус, в промежутке 40 000 — 100 000 — 2 бонуса, в промежутке 100 000 — 300 000 . — 5 бонусов, при сумме от 300 000 — 1 бонус. За 1 месяц может быть начислено не более 5000 рублей/travel-бонусов по одной карте и не менее 100 по одной карте (при достижении необходимой суммы покупок).

****Общий срок проведения акции: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее: privetmir.ru/supreme.

*****Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц:2 прохода — при среднемесячных остатках 1,5–3 млн или поступлении заработной платы от 250 000 ;4 прохода — при среднемесячных остатках 3–6 млн ; 8 проходов — при поступлении заработной платы от 500 000 ; безлимитные бизнес-залы — при среднемесячных остатках от 6 млн включительно.

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