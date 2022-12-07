19-летняя девушка из Челябинской области умерла после секса с коллегой по работе

Девушка переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург. Фото: соцсети

Уроженка Челябинской области умерла после секса с коллегой по работе. 19-летняя Анна (имя изменено) родилась в Верхем Уфалее, но переехала в Екатеринбург и устроилась на работу в алкомаркет. Там она подружилась с 21-летним коллегой, а вскоре их отношения вышли на новый уровень.

Парочка периодически встречалась в квартире у Ани, и очередное такое свидание случилось 4 ноября. Вечер не предвещал беды, но после секса девушка почувствовала себя плохо. Она пошла в ванную комнату и потеряла сознание.

— Парень вызвал скорую помощь, но когда приехали медики, они лишь констатировали смерть девушки, — рассказал источник нашим коллегам из КП-Екатеринбург.

Произошедшим заинтересовался Следственный комитет, сейчас проводится проверка по факту смерти. Выясняется, из-за чего девушке вдруг резко стало плохо, и причастен ли к этому ее любовник.

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