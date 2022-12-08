Прибывшие медики лишь констатировали смерть девушки
Фото: Иван МАКЕЕВ
Стали известны подробности смерти 19-летней девушки из Челябинской области, которая умерла после секса с коллегой в Екатеринбурге. В редакцию КП-Челябинск обратился брат Анны (имя изменено). Он развеял слухи о том, что парень его сестры скрылся после случившегося, и заявил, что девушка умерла от инфаркта.
— Причиной смерти стал инфаркт на фоне сильных личных переживаний, — рассказал КП-Челябинск брат девушки. — Парень при мне закапывал мою сестру на похоронах и не пропадал. По делу он идет как свидетель.
Также выяснилось, что первоначальная экспертиза опровергла предположения о наличии наркотиков в крови Анны и ее молодого человека. Подробные результаты будут известны через несколько дней.
Напомним, уроженка Верхнего Уфалея умерла после секса с коллегой в Екатеринбурге 4 ноября. Известно, что в какой-то момент ей стало плохо, она пошла в ванную комнату и потеряла сознание. Парень вызвал бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.
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