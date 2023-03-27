За город! Как выбрать поселок в окрестностях Челябинска для семьи с ребенком

У жизни за городом есть свои плюсы и минусы. Карикатура: Катерина Мартинович

Весна — время, когда оживают природа и… мечты о переезде за город. Особенно при взгляде на детей: чем они дышат и где играют в «каменных джунглях»?!

«Комсомолка» вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера решила разобраться, чем руководствуются молодые семьи Челябинска при выборе жилья в пригороде и что любителям природы предлагает рынок недвижимости.

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Галина с мужем живут на северо-западе Челябинска в ипотечной двушке — дом находится ближе к центру, и поэтому периодически его накрывает выбросами от заводов. Это одна из главных причин, по которой 27-летняя девушка рассматривает жизнь за городом.

- Когда я узнала о беременности, то решила, что и мне, и малышу нужен чистый воздух. Важно, чтобы по розе ветров выбросы не задувало с заводов, - говорит Галина. - Но главный вопрос, который стоит перед нами, — это транспортная доступность поселков, расстояние до города: я еще не вышла в декрет, а муж — айтишник — на удаленку. Поэтому нам пока не хочется тратить много времени на то, чтобы добраться из дома на работу.

Удаленность от работы — пожалуй, главный минус жизни за городом. С учетом пробок в часы пик только на дорогу может уходить 1 – 1,5 часа. Зато в некотором отдалении от Челябинска намного чище воздух. В основном это направление Сосновского района.

Еще один момент, на который указала Галина: до поселка должно быть удобно добираться на общественном транспорте — в идеале, чтобы рядом была остановка. А еще — в жилом комплексе (поселке) должна быть инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, поликлиника. Это избавит от необходимости выбираться в город, чтобы купить продукты, отдохнуть и повеселиться.

- Я бы хотела жить в поселке, в котором дома оформлены в едином красивом стиле, чтобы был свой участок. Дом рассматриваю небольшой — до 80 кв.м. — и одноэтажный, - говорит Галина. - И на будущее, когда родится малыш, мне важны детские сады и площадки рядом.

Увы: общим большим минусом поселков в пригороде Челябинска является то, что в них, как правило, нет школ, детских садов, больниц. То есть семье с детьми как минимум придется обзавестись одним авто для мобильности.

Жизнь за городом – раздолье для детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО ПРОДАЮТ

«Ассортимент» объявлений сервиса Домклик предлагает довольно много вариантов недвижимости в пригороде и области — включая дачные поселки.

К слову, там тоже можно прекрасно жить и сделать прописку. Но мы рассмотрим коттеджные поселки по запросу нашей героини — в ближайшем пригороде. Среди них не так много именно комплексов с продуманной инфраструктурой, нередко продаются только участки под застройку, то есть о едином стиле речи не идет. И, конечно, чем ближе к городу — тем дороже.

Самое «богатое» и активно развивающееся направление — Сосновский район. Здесь поселки нередко находятся на берегу озера или водохранилища, что добавляет прелести загородной жизни.

Сайт Домклик поможет с выбором коттеджного поселка. Источник: Домклик

ТОП-5 ПОСЕЛКОВ ПО ВЕРСИИ «КП»

Поселок «Благодатово». Он находится в черте города, неподалеку от новостроек, Шершневского водохранилища, реки Миасс и городского бора. Здесь построены дома на одного или двух хозяев, а также таунхаусы с гаражом, но без земли для грядочек. Рядом вся инфраструктура — школы, больницы, детские сады. Полное попадание в европейский стиль. Поселок построен давно, и в продаже жилье здесь появляется очень редко. Мы нашли только одно объявление — таунхаус в 200 «квадратов» за 41 млн рублей.

В самом Челябинске тоже есть небольшие поселки. Фото: «Благодатово», Домклик

Поселок L-town. Новый строящийся поселок недалеко от города, в котором продают квартиры в небольших 2 – 3-этажных домах, отдельные дома и таунхаусы. Двухэтажный таунхаус площадью 95 кв.м. на трех сотках земли можно купить за 10 млн рублей. По плану застройки здесь должны появиться школы и детские сады.

МалинкиVillage и Холм’s. Два рядом стоящих поселка премиум-класса, часть территории продолжает застраиваться. Дом в 160 квадратов на 12 сотках с мебелью, например, продается за 17 млн рублей.

Белые росы. Строящийся поселок на берегу озера Кременкуль. Продаются как участки под застройку, так и интересные готовые одноэтажные дуплексы в отдельном квартале по цене от 7 млн рублей без учета земли.

Европейский и Европейский-2 на Красном поле. Порядка 50 домов, построенных едином архитектурном стиле, — австро-немецкий фахверк. Цена — 7,7 млн рублей за дом 139 кв.м.

Больше всего поселков в Сосновском районе. Фото: рендер «Европейский» и «Европейский-2»/vk.com

КАК КУПИТЬ ДОМ ЗА ГОРОДОМ

Сбербанк предлагает разные ипотечные программы для тех, кто хочет переехать за город.

Это и стандартные программы на покупку жилья на вторичном рынке, в том числе таунхаусы, и IT-ипотека, и специальные программы для покупки загородного жилья и земли.

А если вы хотите купить дачу или самостоятельно построить летний дом своей мечты — на помощь придет другая программа.

Есть вариант и для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. Для этого в Челябинске работает отдельная программа — ипотека без первого взноса под залог имеющейся недвижимости. На заемные средства можно купить как готовый дом, так и землю под застройку.

Узнать условия ипотеки, рассчитать примерный платеж и даже подать заявку на заем можно без визита в банк, онлайн, на сервисе Домклик.

Оформить сделку тоже можно на Домклик с помощью сервиса электронной регистрации.

Фото: Shutterstock

Хотите жить за городом — дерзайте. Говорят, жизнь в своем доме затягивает. Самое главное — внимательно изучите информацию о поселках: проложена ли дорога, есть ли коммуникации, газ, как организована подача тепла, какие есть объекты инфраструктуры. Нелишним будет пообщаться с местными жителями, уж они-то точно знают все плюсы и минусы.

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