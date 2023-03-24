В «Ньютоне» появился дрогери-магазин: что там продают

В Челябинскую область сеть зашла в 2016 году. Фото: «Улыбка радуги»

В Челябинске появился еще один магазин всероссийский сети «Улыбка радуги». На этот раз дрогери открыли в жилом комплексе «Ньютон» (пр. Героя России Родионова, 17). Там продают косметику и товары для дома по сниженным ценам. Какого качества товары в магазине? И что предпочитают брать челябинцы?

ПРО СЕТЬ

«Улыбка радуги» — федеральная сеть, которую 20 лет назад основали в Санкт-Петербурге. По количеству магазинов в формате дрогери они вторые в России: в 33 регионах их 1 100.

Фото: «Улыбка радуги»

В Челябинской области открыто 15 магазинов, из них 12 — в областном центре. Первая «Улыбка радуги» появилась в регионе семь лет назад. Особенность этого формата в том, что площадь в среднем составляет 120-150 квадратных метров, поэтому на экспресс-покупку достаточно пяти минут.

ПРО АССОРТИМЕНТ

В ассортименте — 10 тысяч наименований. Сеть обращает пристальное внимание на качество каждого товара, поэтому они все имеют сертификаты. И это не только известные торговые марки, но и эксклюзивные бренды. Например, только здесь покупатели найдут корейскую уходовую косметику BeNabi, российские гипоаллергенные средства для уборки дома и стирки Ecologica и профессиональную серию для волос Valori Professional.

Фото: «Улыбка радуги»

По статистике, которую ведут исследователи компании, чаще всего южноуральцы берут в «Улыбке радуги» товары красоты: средства по уходу за волосами, уходовую косметику за лицом и декоративную косметику.

ПРО ЦЕНЫ

Самый дешевый товар в сети обойдется в 30 рублей, самый дорогой — в 2 500. При этом периодически появляются скидки до 40%, а для многодетных семей и пенсионеров действуют свои льготы.

Фото: «Улыбка радуги»

У каждого покупателя «Улыбки радуги» (а их сейчас в регионе 120 тысяч) есть карта лояльности. Она позволяет копить баллы и получать персональные предложения в приложении. Через которое, кстати, можно сделать онлайн-заказ.

Кроме того, оформить покупку можно и через интернет-магазин. Там действуют курьерская доставка и самовывоз.