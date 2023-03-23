Как живут дети и их мать, которая оставила сына умирать в горящем доме в Южноуральске

Екатерина и ее муж Сергей (отец двух последних детей Кати). Фото: Екатерина Брюханчикова / ВК

Пенсионеры Светлана и Евгений из Южноуральска пытаются лишить родительских прав собственную дочь и забрать двух внучек себе. Повод у них для этого серьезный – Екатерина не уследила за трехлетним сыном. Летом его находили спящим на обочине дороги, а зимой маленький Ромочка (имя изменено) сгорел в пожаре, когда мать оставила его и семимесячную сестренку одних дома. КП-Челябинск узнала, как сейчас живут дочери горе-матери и что происходит в ее жизни.

Летом 2021 за Рому переживали жители Южноуральска. Его спящим на обочине дороги нашел местный житель, который возвращался с работы. Мужчину, который снял мальчишку на видео, даже вызывали в Следственный комитет, но только для того, чтобы попросить не снимать такое.

Ни органы опеки, ни семья внимательнее не стали и все-таки не уберегли мальчика. Он погиб в январе 2022 года во время пожара в собственном доме. 27 января Екатерина оставила двоих маленьких детей дома и ушла в гости к соседке. Там и узнала, что рядом с ее домом видели дым. Побежала за детьми и сразу схватила на руки семимесячную дочь. За сыном решили вернуться позже. Но в коридоре разбушевался огонь - не прошла. Подбежала к окну, но залезть в него не смогла. Так и разговаривала с сыном, пока он не погиб.

Мальчик погиб на пожаре, мать не смогла его вытащить, но до последнего разговаривала с ним. Фото: Екатерина Евгеньевна / ВКонтакте

У матери Ромы остались еще двое детей - девочки. На момент трагедии старшей дочери было 9 лет, младшей − 7 месяцев. После пожара девочек изъяли: одну поместили в дом малютки, другую – в детдом. Бабушка и дедушка хотели забрать внучек себе. Но перед этим лишить свою дочь родительских прав. Они уверены: человеку с умственной отсталостью (это диагноз, а не суждение) возвращать детей нельзя.

− Вам нельзя давать детей. Ни ту девочку, которая с вами семь лет жила, ни ту, которой сейчас семь месяцев. Потому что вы не в состоянии, как и ваша дочь, справиться с воспитанием, что изумительно доказали на ее примере, − этими словами в адрес бабушки и дедушки Александр Гордон закончил передачу «Мужское женское» о семье из Челябинской области.

− После трагедии детей забрали из семьи. В настоящее время они находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мать бессрочно ограничена в родительских правах, − сообщили КП-Челябинск в региональном министерстве социальных отношений.

Девочек изъяли у Екатерины сразу после трагедии. Фото: Екатерина Евгеньевна / ВКонтакте

Как живет мама?

То есть теоретически Екатерине могут вернуть дочерей, если она исправится и выплатит девочкам алименты за то время, пока они находятся в детдоме и доме малютки. Но делает ли она что-то для этого?

За два года после гибели сына Екатерина успела выйти замуж за своего сожителя Сергея Брюханчикова и родить ему сына. А еще создать четыре страницы в ВКонтакте и начать писать грустные стихи.

− Как ни крути, самое главное в жизни это семья, − такой пост репостнула к себе Екатерина.

Катя подписана на «мамские» паблики, группы про усыновление и детские пособия. Может быть, она исправилась? Ведь на фото она с кавалером, потом он с их ребенком. Ни одной гулянки или пьянки!

Екатерина родила Сергею сына. Фото: Екатерина Брюханчикова / ВКонтакте

И про погибшего сына не забывает. В феврале прошлого года опубликовала его старое фото и подписала:

− Любим, скорбим, помним. Любимый сыночек, царство небесное, пусть земля будет пухом.

Через год после смерти сына Катя приехала на съемки шоу в Москву. Фото: Екатерина Евгеньевна / ВКонтакте

Правда, аккаунт этот давно заброшен. На активной странице о Ромочке напоминают только репосты стихотворений, которые посвящены сыну.

Что интересно, она подписана на сообщества, где помогают с рецептами, госуслугами и реабилитацией наркозависимых в Челябинской области.

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