Жители северо-запада Челябинска выступили против строительства офиса «Транснефти» на месте незаконной парковки

Эскизы будущего офиса Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жители северо-запада Челябинска выступили против строительства офиса «Транснефть-Урал» на набережной реки Миасс. Под застройку хотят отдать участок на берегу реки Миасс, в границах улиц Косарева, Северо-Крымской и Университетской набережной. Это будет 5-этажное здание с парковкой.

Против выступили жители дома на Братьев Кашириных, 85б, который находится через дорогу. Прежде всего, они подозревают, просто офисом дело не ограничится, а «потом будет поздно».

— Построят нефтеперерабатывающее предприятие 5-6 этажей! Узнали в чате дома. У нас часто говорят, что будет офис, а потом строят другое, — рассказала журналисту КП-Челябинск жительница соседнего дома Екатерина.

Против строительства выступила группа молодых горожанок, которые живут через дорогу Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Так как здание будет пятиэтажным, есть опасение, что оно загородит солнце жителям первых этажей. А в доме есть однокомнатные квартиры, где единственные окна выходят на дорогу. Кроме того, грязь и пыль со стройки полетит к ним в квартиры.

Также жителей волнует, где они будут парковаться. Оказывается, сейчас участок, который идет под застройку, занимает стоянка. Но тут вышел конфуз. Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов подчеркнул, что парковка незаконная. Плюс там не решен вопрос водоотведения и все попадает прямо в реку.

Нашлось место и эмоциям. Горожане заявили, что проект им не нравится, а потом и вовсе предложили перенести стройку за город. А на набережной — сделать детскую площадку.

— Хочется уйти от нравится-не нравится. Город должен развиваться, — заявил зампредседателя челябинской гордумы Иван Горнов.

Павел Крутолапов пригласил группы жителей Братьев Кашириных, 85б прийти к нему на прием, где он готов рассказать о планах по благоустройству. Секретариат записал контакты жителей, чтобы связаться с ними.

Новый глава Калининского района Владимир Шамне стал завсегдатаем публичных слушаний после назначения Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А вот проект офиса будет выставлен на комиссию, заключил главный архитектор.

Отметим, что это не единственные публичные слушания в Доме архитектора, которые вызвали бурные обсуждения. Встреча началась с требований снять с повестки обсуждение по офису олигарха Студенникова в так называемом Колхозном поселке. Жители заявили, что для поддержки проектов согнали сотрудников компании «Мистраль», которая будет заниматься застройкой. В итоге комиссия признала, что есть нарушение — проект не был выставлен на всеобщее обозрение и жители не смогли ознакомиться с ним. Рассмотрение перенесли на другой раз.

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