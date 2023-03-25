«Армия растит защитников»: казачий атаман из Челябинской области о службе по контракту

Павел Тесленко, Атаман Окружного казачьего общества Челябинской области. Фото: ataman-ovko.ru

Профессиональное воинство в России почитают с давних времен, продолжаются армейские традиции и сейчас, а присоединиться к братству стало как никогда просто. В Челябинской области идет активный набор на службу по контракту.

– Армия собирает парней со всей России и воспитывает настоящих мужчин, способных постоять за свое государство, за свою Родину. Армия растит будущее поколение защитников. Помимо соцгарантий и престижа военной службы армия каждому дает армейских друзей, которые остаются друзьями на долгие годы. Такая дружба проходит испытание временем и становится чем-то близким к братству, – рассказал атаман Окружного казачьего общества Челябинской области «Четвертый казачий реестровый отдел»

Атаман отмечает, что государство поддерживает военных, дают социальные гарантии.

– В армии получают серьезные жизненные навыки, учатся практически всему, что может понадобиться в жизни. Такой мужчина видит и без всяких колебаний делает. И не только на работе, но и по дому, – поделился опытом председатель совета ветеранов Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов Сергей Мочнев.

Узнать все подробности и записаться на службу по контракту можно в военкомате по месту жительства.

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