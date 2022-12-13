Обгоревшая лопасть на братской могиле: как миссия по спасению космонавтов обернулась катастрофой для вертолетчиков из Челябинской области

Страшная трагедия произошла ровно 40 лет назад. Фото: предоставлено КП

– Все здоровые молодые парни. Красавцы, полные сил. И раз… их нет! – скорбят близкие погибших вертолетчиков. На базу в Троицк Челябинской области они вернулись в закрытых гробах. Правительственное задание по поиску и спасению экипажа космического корабля «Союз» закончилось вертолетной катастрофой. 13 декабря 1982 года недалеко от Кустаная разбился Ми-6. Жизни 15 человек внезапно оборвала всего лишь одна незакрепленная гайка…

СУДЬБА ИЛИ ТРИ ЧЕРТОВЫ ДЮЖИНЫ

Декабрь. До Нового года пара недель. Военный городок 113-го Отдельного вертолетного полка в ожидании командированных. Вот-вот и они вернутся с ответственного задания. Предпраздничную атмосферу в клочья рвет страшное сообщение: один вертолет из группы разбился. Семьи военных томились в тревожном ожидании. Кто погиб – стало известно позже.

– Ко мне пришли, и я сразу все поняла…Сползла по стенке. Потом Алешке сказала – папа погиб. Он уткнулся ко мне в грудь и плакал, плакал, – горечь от тех воспоминаний до сих пор в голосе Нины Бодрягиной, будто все было вчера. – Судьба, что ли. Ее не обойдешь, не объедешь.

Ее муж Владимир Бодрягин в эту командировку должен был лететь с другим экипажем. Но подменил разболевшегося борт-радиста на злосчастном вертолете. Тяжелая утрата постигла еще две соседские семьи из подъезда Нины:

– Медики из санчасти буквально разрывались – то в одну дверь, то в другую. Уколы ставили, капли успокоительные, таблетки давали. Просто дежурили у нас в доме.

Последняя фотография Алексея и Анны Бодрягиных с отцом. Фото: Нина Бодрягина

Авиационная трагедия унесла жизни 15 человек: 7 членов экипажа и 8 военных специалистов. Вертолет Ми-6 в составе группы по поиску и встрече космонавтов с корабля «Союз» возвращался из Казахстана на базу в Троицк. Вылет задержался на несколько дней из-за сильного снегопада, рассказывает КП-Челябинск Анатолий Михалищев. В той командировке он командовал звеном.

– Непогода была, мама, не горюй! Наконец на утро назначили вылет. Как сейчас вижу: накануне вечером прапорщик Кудерко играет на губной гармошке, а командир Баранов проверяет, чтобы все легли вовремя. Последний раз его видел на взлетной площадке. Он с напарником нес аккумулятор. А потом – известие о крушении…

Летевший позади экипаж, продолжает Анатолий, ощутил на себе взрывную волну. Вертолет упал с высоты 100 метров за считанные секунды. Резко ударился о землю и загорелся – прямо на глазах. Погибли все.

– Их лица до сих пор стоят передо мной. С каждым был лично знаком. Все жили в одном доме, дружили семьями, наши ребятишки вместе играли. Даже на охоту ходили… Сильная трагедия для военной части. И лично для каждого из нас, – сокрушается ставший в последствии командиром 113-го вертолетного полка Михалищев.

Сейчас бывший военный руководит троицким филиалом службы авиационно-космического поиска и спасания. Фото: Анатолий Михалищев

Комиссия по расследованию крушения назвала причину – отказ продольного управления. На регламентном ремонте, говорит отставной полковник, на гайку не был установлен фиксирующий шплинт. От вибрации она раскрутилась, тяга выпала. Недоглядевших техников наказали. Вертолет Ми-6 с номером 38 после обслуживания успел налетать немногим больше 4 часов.

Время трагедии – 13 декабря, 13:07, в 113 км от Кустаная. Три чертовы дюжины.

«ИХ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ В НАШЕЙ ПАМЯТИ»

С места катастрофы сослуживцы погибших привезли в Троицк уцелевшую лопасть. Почерневшая от копоти, взмываясь ввысь над братской могилой, она и через 40 лет хранит следы страшной трагедии. На символичной стеле слова: «Их жизнь на земле в нашей памяти».

Стальной осколок памяти того вертолетного крушения. Фото: читатель КП

– Долго думали, что написать. И вдруг в фильме «Цыган» в эпизоде, где вспоминали ветеранов, услышала эти слова. Щелкнуло – вот они!– рассказывает Бодрягина. – С другими вдовами решили: раз наши мужья погибли вместе, и похороним вместе.

Замерзшую землю рыли экскаватором. Фото: Нина Бодрягина

Следить за братской могилой помогал вертолетный полк. В нем, кстати, служил и тот самый Алешка Бодрягин – в память об отце. После расформирования части семьям погибших пришлось рассчитывать только на свои силы. Официально неоформленный мемориал со временем ветшал, лопасть расшаталась. Вдовы бросили клич, родственники и однополчане стали собирать деньги, поддержал Совет ветеранов. Памятнику дали вторую жизнь: сделали портреты на мраморе, облицевали плиткой, укрепили стелу.

Обновить мемориал спешили к Дню авиации несколько лет назад. Фото: Нина Бодрягина

Только недавно братская могила № 19 на Христианском кладбище поселка Южный многолетними стараниями была включена в реестр муниципальной собственности. Теперь родственники рассчитывают на должное отношение к памяти своих близких, помощь городских властей, неравнодушных троичан и волонтеров.

Гвоздики и венки – в Троицке чтут память вертолетчиков. Фото: Нина Бодрягина

13 декабря по традиции все, кого коснулась трагедия, придут склонить головы к обгоревшей лопасти-стеле. Вспомнить поименно тех, чьи жизни оборвались при исполнении служебного долга в далеком 82-ом:

– Подполковник Баранов Юрий Васильевич 31.01.1947–13.12.1982.

– Майор Тупицин Сергей Николаевич 30.07.1951–13.12.1982.

– Капитан Котов Юрий Владимирович 14.07.1954–13.12.1982.

– Лейтенант Птицын Михаил Евгеньевич 19.11.1957–13.12.1982.

– Старший лейтенант Веселов Валентин Юрьевич 22.04.1953–13.12.1982.

– Прапорщик Кудерко Валентин Николаевич 08.08.1950–13.12.1982.

– Прапорщик Бодрягин Владимир Иванович 13.08.1946–13.12.1982.

Самому молодому было всего 25 – он только успел жениться...

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