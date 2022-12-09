4 студента-металлурга из ЮУрГУ получили корпоративную стипендию ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), наградил победителей корпоративной стипендии. В этом году награды из фонда Якова Осадчева получили четыре лучших студента металлургического факультета ЮУрГУ.

— Более 20 лет обладателями стипендии имени легендарного директора ЧТПЗ Якова Осадчего становятся одаренные и талантливые студенты технических и металлургических специальностей. Уже в статусе стипендиатов они проходят практику на нашем заводе, пишут курсовые и дипломные работы на базе научных разработок и производственных процессов предприятия и, что особенно важно, после окончания учебы связывают свой трудовой путь с ЧТПЗ. Сегодня на предприятиях ТМК работает более 100 стипендиатов фонда имени Осадчего. Все они курируют и возглавляют ответственные научные и производственные направления, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Фото: ЧТПЗ

Чтобы попасть на конкурс, участникам нужно было составить резюме, написать мотивационное письмо и изложить мысли в эссе. На выбор предложили три темы: «80 лет побед. Бесконечные возможности ЧТПЗ», «Трубы ХХI века. Новые горизонты производства ЧТПЗ» и «Что я сделаю для развития завода, став директором ЧТПЗ». Кроме того, оценивали успеваемость, научные работы и достижения во внеучебной жизни студентов.

— Хотелось бы поблагодарить ЧТПЗ за то, что вы традиционно поддерживаете наших студентов, даете им уникальную возможность прикоснуться к производству, стать настоящими инженерами и в дальнейшем строить карьеру на топовом предприятии города Челябинска, — выступил перед организаторами заместитель директора Политехнического института по внеучебной и воспитательной работе ЮУрГУ Иван Ильин.

Фото: ЧТПЗ

В итоге из всех конкурсантов выбрали четырех студентов-металлургов: Егора Алексеева, Данила Афанасьева, Павла Нифантьева и Ольгу Романовскую. Дипломы, дающие право на получение корпоративной стипендии, торжественно вручили в цехе «Высота 239».

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

— Стипендия дает мотивацию заниматься наукой и дальше. Буду стараться учиться так, чтобы закончить с красным дипломом, и буду поступать на магистратуру на это же направление, — пообещала стипендиат премии им. Я.П. Осадчего Ольга Романовская.

СПРАВКА

Именная стипендия появилась на ЧТПЗ в 2001 году — в честь столетия со дня рождения легендарного директора, выдающегося металлурга Советского Союза и Героя Социалистического труда Якова Павловича Осадчего. За это время стипендию получили более 200 студентов.