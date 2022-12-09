В Челябинской области откроются четыре семейных МФЦ

В Челябинском СМФЦ создана выездная мобильная бригада. Фото: минсоц Челябинской области

Задать интересующие вопросы, узнать о мерах поддержки, пройти курсы реабилитации и получить помощь - совсем скоро в Челябинской области заработают семейные многофункциональные центры, где все это можно сделать в режиме одного окна. Семейные МФЦ в Челябинске, Коркино, Магнитогорске и Верхнем Уфалее распахнут свои двери уже 13 декабря.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ЛИДЕРАХ

Главное - то, что нужно семьям. Именно исходя из этого принципа, в Челябинской области изменили структуру социального обслуживания. Наш регион стал одним из пилотных, где создали семейные МФЦ. Проект реализован при участии Фонда поддержки детей, и Министерства труда и социальной защиты РФ.

В семейном МФЦ в Верхнем Уфалее есть даже кабинет нейрофитнеса! Фото: минсоц Челябинской области

— Это учреждения нового типа для семей, где в рамках одного окна каждая обратившаяся семья сможет получить максимум услуг, начиная с обычной консультации и завершая индивидуальной программой сопровождения для решения сложных жизненных ситуаций, — рассказывает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Семейные МФЦ откроются на базе двух действующих центров помощи семье и детям и двух организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. Площадки полностью перепрофилировали, завезли дополнительное оборудование, но главное - сохранили кадровый состав и уникальные технологии, которые накапливали годами.

В СМФЦ для семей все обустроено таким образом, чтобы южноуральцы могли быстро и комфортно получить все необходимые услуги. Причем упор сделан именно на межведомственное воздействие, то есть большинство документов и справок СМФЦ запросит в других учреждениях самостоятельно. Еще один приоритет - проактивная работа с семьями: центр будет сам выявлять нуждаемость в социальном обслуживании и рассказывать, какие услуги доступны.

4 СЕМЕЙНЫХ МФЦ

Структура семейных МФЦ четко построена - есть четыре основных отделения и дополнительные в зависимости от направленности учреждений. У самых дверей вас встречает администратор, который помогает сориентироваться, провожает к окнам приема для составления дальнейшего маршрута. В отделении первичного приема семей с детьми стоят удобные диванчики, оборудован детский уголок и информационная зона с доступом к сервисам, в том числе к порталу Госуслуг. Еще одно отделение - экстренной психологической помощи и экстренного реагирования. Как рассказала директор центра «Семья», в которую входит СМФЦ в Челябинске, Мария Кузнецова, организована выездная мобильная бригада:

— Чаще всего это критическая ситуация, которая требует срочного решения. Бригада, в составе которой в зависимости от проблемы могут быть психолог, суицидолог, юрист и другие специалисты, выезжает по месту жительства той семьи, которой необходима помощь.

СМФЦ Коркино оборудовано всем необходимым. Фото: минсоц Челябинской области

В семейном МФЦ в Верхнем Уфалее есть даже кабинет нейрофитнеса! В отделении социальных услуг и социального сопровождения проводят психодиагностическое обследование семьи с детьми и психокоррекционную работу, осуществляют кураторство семей, правовую поддержку. В СМФЦ в Коркино оборудованы также комнаты для временного проживания детей, организована работа с детьми-инвалидами, имеющими ментальные нарушения. Сотрудники информационно-методического отделения обеспечивают методическое сопровождение всех отделений центра.

Помимо четырех отделений в каждом СМФЦ есть дополнительный функционал. К примеру, в Магнитогорске открыто отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, в челябинском центре «Семья» - школа приемного родителя «Росток». Семьи Челябинской области уже 13 декабря смогут прийти в семейные МФЦ за помощью и поддержкой.

Адреса СМФЦ в Челябинской области:

г. Челябинск, ул. Румянцева, 19а (центр социальной защиты «Семья»);

г. Верхний Уфалей, ул. Маяковского, 20а (центр помощи семье и детям «Семейный многофункциональный центр» Верхнеуфалейского городского округа);

г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 185 (Центр помощи семье и детям города Магнитогорска);

г. Коркино, ул. 30-летия ВЛКСМ, 27 (центр социальной помощи семье и детям «Семейный многофункциональный центр» Коркинского округа).

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