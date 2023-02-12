«За сахаром и рыбой охотились наперегонки с бабульками»: кризис заставил бизнесменов самим катать роллы и развозить их по Челябинску

Спасением от миллионного долга стала круглосуточная работа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последний неспокойный год у малого бизнеса – большие проблемы. С февраля заказы упали, цены взмыли. Это на себе в полной мере ощутил челябинский ресторан доставки суши. А тут еще бац! И долг больше миллиона. Детище супругов Марии Таушкановой и Константина Иванова оказалось на пороге гибели.

Долгих четыре года челябинцы кропотливо шли к своей мечте – радовать земляков вкусами страны восходящего солнца. И в самый трудный момент не отступили. Собрав волю в кулак, пара предпринимателей и находчивые работники выкарабкались из пучины кризиса. И вот первый нестандартный шаг.

Соскочили, протерли глаза, а дальше: он – бегом на кухню, она – развозить еду. И так – каждую ночь. Два месяца подряд в режиме «полчаса подремал, и слава богу» работали владельцы ресторана доставки, когда их сотрудники уходили домой. Подсобку переделали в импровизированную спальню. Принесли секцию от домашнего дивана. Чтобы голова не свисала, подставили стулья. Рядом – ноутбук, на него приходили заказы.

Тесная комнатушка стала домом для бизнесменов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Муж легкий на подъем, а я люблю поспать. Очень тяжело! Везешь пиццу на ЧМЗ в 7 утра по пробкам, а сама не проснулась, – делится с КП-Челябинск Мария Таушканова. – И времени взбодриться от кофе нет, это же доставка.

– На автомате все было. Сам работаешь поваром весь день на другой точке, потом здесь до утра. И так по кругу, – подхватывает разговор Константин Иванов. – Вариантов-то не было, выживали!

С началом СВО и введением санкций все поставщики враз отказались от привычной схемы: сначала товар, потом деньги. Отсроченные платежи внезапно превратились в миллионный долг. Супруги спасали свое детище. Заняли 250 тысяч. Выхода не было – впереди 8 Марта, урожайный праздник. Написали гарантийные письма поставщикам, утвердили график платежей. Работали круглосуточно. Сначала в минус, потом в ноль. И только несколько месяцев как расплатились.

Полезную практику частично сохранили – супруги продолжают работать до двух часов ночи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самые ходовые продукты тогда подорожали больше чем в 2 раза. Лосось у поставщиков исчез вообще. Как и сахар. Их в буквальном смысле добывали в обычных супермаркетах.

– Охотились наперегонки с бабульками, выжидали, когда появится сахар. По 2 кг в руки давали. А на мицукан для риса в два раза больше надо. Лосось – по 10 кг. Нам это только на вечер. Курьер купит две рыбины, в багажник, потом на кухню, и снова. Стали ухитряться, разными чеками делали. Оформляли бонусные карты на сотрудников, копили баллы, искали акции, – описывает схему тогдашней работы администратор Анастасия Вылегжанина.

Телефон из рук администратора в те времена не выходил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупателей, привыкших к ярко-красному лососю, бледный мурманский из магазинов настораживал. Приходилось снова и снова объяснять, что он свежий. Только что из-под ножа. И почему выросли цены. Хотя повышали их постепенно. Всего на 5-10 рублей. И каждый раз перепечатывали меню. Вешать даже не успевали – так быстро все менялось.

Решение нашли и здесь – цены стали писать маркером Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кассовая лента тоже подорожала аж в 3 раза, потом пропала. Проявили смекалку. Нашли на «Авито» целую коробку. У женщины завалялась в гараже. Счастливые были как дети, с улыбкой рассказывает Анастасия.

На радость бизнесменов с поставками сейчас все в порядке, и даже падают цены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проводили мозговые штурмы. Разработали меню экономных блюд. Из Японии потянуло в Индию: стали готовить рис по индийскому рецепту с креветками и курицей. С ингредиентами проблем не было. И для клиентов недорого. Блюдо прижилось, а вот супы «не зашли».

Стали работать, что называется, с колес. Не как раньше, без заготовок. Только из магазина, и сразу в нарезку. Повара, чуть ли не как настоящие японцы, рыбу в два ножа разделывали.

В гонке за лососем получилось найти даже дикую рыбу – более сухую и красную Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Страшно было. Не знали, чего ждать. Вдруг сократят? Останешься без работы. Цены-то выросли. Зарплаты еле на еду хватало. А тут еще на диету сели. Наш коллега Дамир сказал – переходим в режим экономии, на работе теперь не едим. Переглянулись с напарницей. Ну нельзя, так нельзя, – вспоминает те трудные времена повар Наталья Лебедева. – Чтоб с голоду не помереть, начали шарики рисовые катать. Оставались серединки от огурцов, помидоров – салат делали.

За этот тяжелый год повар-сушист научилась готовить и пиццы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Позже в разговоре с руководством выяснилось – такого распоряжения не было. Режим экономии Дамир запустил невольно. Пошутил, а восприняли всерьез. Когда выяснили, на радостях чуть ли не банкет устроили.

Сейчас с обедами все хорошо. Вообще супруги-предприниматели сотрудниками не разбрасываются. У них работают порядка 10 человек. После вынужденного сокращения летом вернули повара. Подняли зарплату.

Наглядная линия кризиса на стене – отделка деревом замерла в полуметре от потолка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сдвинулся с места ремонт, застывший 24 февраля. Скоро у ресторана доставки появится обеденный зал. Его просили клиенты. Столы и перегородки уже в пути. Летом смогли открыть филиал. Отделкой занимался Константин, вообще он строитель. Запустить ресторанный бизнес позволил и большой опыт Марии в этом деле. Совместному проекту недавно исполнилось 5 лет.

– Идея пришла на День города. Заказали роллы, прождали аж 4 часа. Поняли, что есть спрос. И решились. Удачно, – приоткрыл секрет успеха Константин. – Теперь получили товарный знак. Упаковываем франшизу. Уже есть желающие купить.

Между тем диван-выручайка все еще в кабинете. Не убирают. Вдруг еще пригодится…

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