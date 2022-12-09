Медицина высоких технологий: в Челябинской областной клинической больнице после реконструкции открыли операционный блок

Операции в областной больнице вышли на новый технологический уровень. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Возможностей для проведения сложных и уникальных операций в главном медицинском учреждении региона стадо еще больше. В одном блоке создан комплекс из восьми операционных — это продуманная логистика для экстренного вмешательства и необходимое для этого оборудование. Новый оперблок осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Мы много внимания уделяем первичному звену, но нельзя забывать о высокотехнологичной помощи, — сказал Алексей Текслер. — В областной больнице делают самые сложные операции. Постоянно обучаются врачи. Оборудование уникальное, и операции, которые там делаются, тоже уникальные. Мы с руководством областной больницы обсудили, что нужно сделать, чтобы проводить больше операций, трансплантаций. Думаю, мы такую программу будем реализовывать.

В год в областной больнице проводится около 25 тысяч операций, 5 тысяч из которых — высокотехнологичные, в том числе открытые операции на сердце, трансплантации, лечение осложненных аневризм, хирургическое лечение тяжелых форм глаукомы и катаракты.

Сейчас в областной больнице в приоритете малоинвазивные вмешательства, когда патологию исправляют через прокол, после чего возможно быстрое восстановление. Такой способ используют и для устранения аневризмы — заболевания, которое все чаще диагностируют врачи.

— Отмечаем целую эпидемию аневризмы головного мозга, — рассказал главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман. — Если раньше это считалось болезнью молодых, то сегодня эта патология встречается и в 85 лет. Благодаря технологиям, которые у нас есть, мы можем выявлять недуг до кровоизлияния, спасая людей от инвалидности или гибели.

Одной из крайне сложных операций является трансплантация. Так, с 2017 года в кардиохирургическом отделении самостоятельно делают пересадку сердца. За это время новый орган получили девять человек, все они под наблюдением и прекрасно себя чувствуют. Новые операционные позволили выйти на новый уровень оказания помощи и увеличить количество хирургических вмешательств.