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Общество9 декабря 2022 9:51

В конкурсе «Комсомолки» мама троих детей выиграла сертификат на 5 тысяч рублей

Заявку тайно отправила ее дочка
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Светлана Севостьянова стала участницей конкурса для мам.

Светлана Севостьянова стала участницей конкурса для мам.

«Комсомольская правда» вручила подарок победительнице редакционного конкурса «С праздником, мама!». Светлана Севостьянова набрала больше всего голосов и получила сертификат в термы VODA на сумму 5 тысяч рублей!

- Сходим всей семьей! – поделилась планами участница.

А семья у Светланы большая – трое детей. Старшему сыну Дмитрию уже 16 лет, средней дочке Анастасии – 11, а младшей Анюте – 9 лет. Именно Настасья и отправила заявку на конкурс, чтобы мама смогла выиграть подарок.

- Оказывается, им классный руководитель скинула ссылку на конкурс и Настя решила отправить заявку. Мне ничего не сказала. А потом начали звонить родственники и друзья, говорить, что проголосовали за меня. Я понять ничего не могу – где, как проголосовали. Потом уже дочка призналась, что отправила заявку. Конечно, мне было очень приятно, - делится Светлана.

Семья Севостьяновых.

Семья Севостьяновых.

Многодетная мама признается, что секрет воспитания у нее только один – доверие к детям, которое возвращается бумерангом. Дети у Светланы самостоятельные, уроки делают сами, могут и ужин приготовить и уборку сделать, во всем стараются помогать маме.

- Мы только недавно смеялись над нашей новой традицией. Дочке подарили на день рождения деньги, я попросила ее придержать до нового года, чтобы не растратить все сразу. Сын тут же поддержал – сказал сестре, что у нас есть такая семейная традиция – отдавать все деньги маме. Конечно, это было сказано в шутку, но я вижу, что дети стараются не только для себя, а для всей семьи. Так бывает и когда финансово тяжело, они сразу все «хотелки» убирают в сторону.

КСТАТИ

Сейчас на сайте КП-Челябинск проходит конкурс двойников. если вам часто говорят, что вы похожи на кого-то из звезд, отправляйте нам фото. Спешите, заявки принимаются до 12 декабря. Главный приз — съемка в рекламе сети салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ».

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