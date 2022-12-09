В конкурсе «Комсомолки» мама троих детей выиграла сертификат на 5 тысяч рублей

Светлана Севостьянова стала участницей конкурса для мам.

«Комсомольская правда» вручила подарок победительнице редакционного конкурса «С праздником, мама!». Светлана Севостьянова набрала больше всего голосов и получила сертификат в термы VODA на сумму 5 тысяч рублей!

- Сходим всей семьей! – поделилась планами участница.

А семья у Светланы большая – трое детей. Старшему сыну Дмитрию уже 16 лет, средней дочке Анастасии – 11, а младшей Анюте – 9 лет. Именно Настасья и отправила заявку на конкурс, чтобы мама смогла выиграть подарок.

- Оказывается, им классный руководитель скинула ссылку на конкурс и Настя решила отправить заявку. Мне ничего не сказала. А потом начали звонить родственники и друзья, говорить, что проголосовали за меня. Я понять ничего не могу – где, как проголосовали. Потом уже дочка призналась, что отправила заявку. Конечно, мне было очень приятно, - делится Светлана.

Семья Севостьяновых.

Многодетная мама признается, что секрет воспитания у нее только один – доверие к детям, которое возвращается бумерангом. Дети у Светланы самостоятельные, уроки делают сами, могут и ужин приготовить и уборку сделать, во всем стараются помогать маме.

- Мы только недавно смеялись над нашей новой традицией. Дочке подарили на день рождения деньги, я попросила ее придержать до нового года, чтобы не растратить все сразу. Сын тут же поддержал – сказал сестре, что у нас есть такая семейная традиция – отдавать все деньги маме. Конечно, это было сказано в шутку, но я вижу, что дети стараются не только для себя, а для всей семьи. Так бывает и когда финансово тяжело, они сразу все «хотелки» убирают в сторону.

КСТАТИ

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