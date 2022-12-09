Они освобождали мир от нацизма: за какие подвиги южноуральцы получили звание Героев Отечества

Герои Виктор Самойлин и Григорий Васев защищали Родину в годы ВОВ. Фото: УФСБ Челябинской области

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Таким званием за особенные подвиги награждают военнослужащих со всех уголков со страны, и Южный Урал не стал исключением. КП-Челябинск рассказывает о наших героях, связавших свою жизнь со службой в ФСБ.

Григорий Васев родился в 1922 году неподалеку от Магнитогорска. После окончания школы его забрали на фронт, а с июля 1943 года южноуралец участовал в ожесточенных боях Великой Отечественной войны. За два года он успел выполнить 143 вылета на самолете «ИЛ-2» в качестве разведчика и штурмовика.

Его подвиги оценило командование, поэтому 18 августа 1945 года Васеву присвоили звание Героя Советского Союза. Военнослужащему вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». После войны герой устроился в КГБ, где дослужился до полковника. Затем Васев преподавал в Ейском военном авиационном институте.

Григорий Васев. Фото: УФСБ Челябинской области

Виктор Самойлин родился в 1924 году в городе Касли. Он окончил Таллинское военно-пехотное училище, после выпуска из которого тоже отправился на фронт. Самойлин командовал батареями минометов и пушек, под его руководством солдаты освобождали от нацистов Житомир, Польшу, Германию и Чехословакию. Бойца представили к званию героя Советского Союза, но из-за ранения он не смог получить награду.

Лишь спустя полвека, в 1995 году, ему присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили «Золотую звезду». С 1967 по 1986 год Самойлов работал в Снежинске, в научно-исследовательском институте приборостроения.

Виктор Самойлин. Фото: УФСБ Челябинской области

Александр Хамитов получил звание Героя России за мужество и героизм во время конфликта в Южной Осетии в 1998 году. За два года до этого он выпустился из Челябинского высшего танкового командного училища и отправился на службу командиром танкового взвода. На сегодняшний день генерал-майор Хамитов служит в органах государственной безопасности.

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