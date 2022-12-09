Главное — победа команды: игроки КХЛ накануне Матча Звезд-2022 встретились с челябинскими школьниками

Хоккеисты поделились секретами, как добиться успехов не только в спорте, но и в жизни. Фото: правительство Челябинской области

Инициатива таких встреч игроков команд КХЛ и участников Матча Звезд (Фонбет Недели Звезд КХЛ) с челябинскими школьниками принадлежала губернатору региона Алексею Текслеру. И лига, и хоккеисты с удовольствием поддержали эту идею. Игроки клубов КХЛ разделились и устроили праздник для ребят, побывав одновременно в 10 школах Челябинска. На встречах были и болельщики, а также те, кто уже занимается хоккеем или другими видами спорта.

Так, форвард «Трактора» и участник Матча Звезд КХЛ Антон Бурдасов стал гостем в школе №73. Защитник ЦСКА, воспитанник «Трактора» Никита Нестеров — в школе №129. Один из лучших форвардов «Трактора», выпускник челябинской хоккейной спортшколы Максим Шабанов — в 148-й, Андрей Миронов из московского «Динамо» — в 107-й, его коллега по команде Дмитрий Рашевский — в 68-й, защитник «Торпедо» Максим Федотов — в 8-й. Игроки рассказали, что когда-то сами сидели за партами, ходили на тренировки и мечтали быть хоккеистами. Ребята, в свою очередь, признавались — такие встречи с игроками добавили им уверенности, азарта, желания тренироваться, играть в хоккей. А еще это возможность «вживую» увидеть известных спортсменов и получить автограф.

Игрок «Трактора» Илья Карпухин в школе №116 признался ребятам, что во время выходных, которых сейчас мало, любит ходить в театр. Отвечая на вопрос, как добиться успеха в спорте Илья ответил просто, но доходчиво: «Нужно уметь терпеть, трудиться и стремиться к своей цели, и тогда все получится».

Игроки магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и Егор Яковлев в Образовательном центре №3 имени В.К. Белоусова тоже поделились секретами успеха.

— Больше играйте, тренируйтесь. Не бойтесь поражений, ведь на них тоже учатся. А хоккей — это командная игра и командная победа. Если команда выиграла, то мне не важно кто забил гол - я или кто-то другой, — подчеркнул Сергей Мозякин.

Один из лучших игроков «Барыса», американец Джереми Бракко после встречи со школьниками в гимназии №23 заметил, что ребята хорошо знают английский. Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков приехал в Образовательный центр «Ньютон». Он рассказал, что спорт для него — это самодисциплина, ежедневный труд, и чудес не случиться, если молодой человек не будет отдавать себя любимому делу.

Напомним, Матч Звезд КХЛ пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор» 10 и 11 декабря (в субботу и воскресенье). В программе конкурсы для игроков и зрителей, мастер-шоу, шоу маскотов и сам Матч Звезд КХЛ. Кроме того, перед зрителями выступят популярные исполнители — Популярные артисты ST, Slame, Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Клава Кока.

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