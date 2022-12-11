Уроженка эстонского поселка «Слава» в Челябинской области узнала о подвиге своих родственников в годы войны

На Южном Урале эстонская диаспора оставила яркий след.

Мало кто знает, но на Южном Урале яркий и мощный след оставила эстонская диаспора. В начале войны в Челябинске оказалось эстонское правительство, а в 1942 году в Чебаркуле была сформирована 249-я Эстонская стрелковая дивизия, которая участвовала в прорыве блокады Ленинграда, в Таллинской и Моонзундской десантной операциях.

По-разному сложились судьбы людей, прошедших войну. Кто-то даже навсегда покинул страну. Однако все эти люди долг перед Родиной выполнили честно.

Героиня моего рассказа - Метта Боргер, уроженка Челябинской области и представительница старинной эстонской династии Келл.

Эта фамилия стала топонимом поселка «Слава», что в Челябинской области. Есть здесь источник, который местные называют «келла аллик» - «родник семьи Келл» в память о дедушке Метты Карловны, кузнеце Иване Фридриховиче.

Ее предки пришли сюда в 1929 году вместе с первыми эстонскими поселенцами. На здешние земли, когда-то принадлежавшие офицеру царской армии, переехало более десятка эстонских семей, вынужденно оставившие родные края.

Название «Слава» месту дал один из основателей коммуны, служивший на линкоре Балтийского флота.

Процветающий колхоз оправдывал свое название. «Слава» гремела на всю область: здесь выращивали зерно и овощи, занимались животноводством и пчеловодством, наладили производство кирпича и черепицы, а местным специалитетом были соленья и маринады. Эстонские хозяйки, живущие на челябинской земле, знали секретную заправку из особой смеси пряностей и трав. Урвать вкусняшку у славчан считалось большой удачей, но в первую очередь бочки с эстонскими деликатесами отправлялись рабочим ядерного щита родины, города Озерска.

До первого класса говорила по-эстонски

Метта родилась в доме своей бабушки, Ольги Келл. Бабушка работала на ферме, но принимала все роды в поселке.

До первого класса девочка не знала русского языка: дома говорили только на эстонском. Однажды учительница попросила детей принести указки для чтения, маленькая Метта перевела слово «указка» неправильно и принесла в школу настоящие садовые грабли. Случай смешной, но рыдала первоклассница по-настоящему…

Зато потом, блестяще овладев неродным языком, Метта работала «переводчиком» для своих многочисленных родственников.

Ее родители достойно несли свой ежедневный трудовой подвиг. Отец был первым в колхозе шофером, водил легендарную «полуторку». А маму за кротость и трудолюбие называли «мари» - «ягодка». Кем только не приходилось работать Вере Денисовне! И в овощеводческой бригаде, и в поле, и на сенокосе, и поваром в детском саду, и дояркой, и телятницей...

Удивительно, что при такой непростой жизни, народ в поселке жил талантливый, певучий и танцующий. Центром культурной жизни был построенный по проекту местного жителя клуб (к сожалению, ныне заброшенный).

В страшное для страны время оба дядьки, Владимир и Леопольд Келл, ушли на фронт.

Долгое время о военных подвигах Владимира и Леопольда семья не знала почти ничего. И лишь недавно, когда стали доступны архивы Министерства обороны, родственники обнаружили на сайте их наградные листы. Владимир Иванович Келл, 1918 года рождения, воевал в 354 стрелковом полку 7 стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Леопольд Иванович Келл, 1926 года рождения, ефрейтор, воевал на Ленинградском фронте в 249-ой Краснознамённой Эстонской дивизии. Награжден медалью «За отвагу».

Увидев эти документы, обычно скупая на эмоции Метта Карловна не смогла сдержать слез. Оказалось, что слова «никто не забыт, ничто не забыто» - не просто слова.

Дом у озера и сказки под яблоней

Метте Карловне 72 года. Она никуда не уехала, не эмигрировала. Когда муж, бывший одноклассник Виктор Боргер предложил выбрать место для будущего дома - не раздумывая выбрала Лазурное, поселок неподалеку от родной «Славы». Получив в Челябинске экзотическую специальность художника-модельера, она тридцать лет проработала учителем в Лазурненской школе.

В ее доме у озера - много воздуха и света (свои 16 окон Метта Карловна моет сама). Волшебно пахнет развешанными под потолком травами «секретной эстонской заправки» и вкуснейшими булочками, которые соседки так и называют - «Меттины». За большим столом часто собирается многочисленная родня. А в сумерках, под стук падающих яблок, Метта Карловна рассказывает внукам сказки собственного сочинения.

Она очень переживает за происходящее в мире, но верит, что помощь будет. В трудную минуту, когда рушилось все вокруг, она просила у Бога: «Ты помоги, я отработаю». И Бог слышал и помогал.

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