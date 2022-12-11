Похож на Хатико: в Челябинске стая диких псов загрызла редкую породистую собаку, котороую искали хозяева

Собака не пережила нападение. Фото: [В] Чурилово | Челябинск / Vk.com

В челябинском микрорайоне Чурилово пропала собака породы сиба-ину. Такое сообщение начало появляться в местных пабликах в соцсетях. Хозяева обещали вознаграждение за помощь в поиске питомца.

— Откликается на кличку Йоши, Рыжего окраса, ошейник желто-черного цвета! Просьба увидевшим или нашедшим сообщить! — говорилось в сообщении во «ВКонтакте».

Спустя время в соцсетях опубликовали пост о нападении бродячих псов на маленькую собачку. Животное по приметам походило на ранее пропавшую Сиба-ину.

— Это ужас, ребята, надо что-то делать с этим. Сейчас на моих глазах 10 больших дворовых псов загрызли маленькую собачку. Она с поводком, видимо, домашняя потеряшка. Честно, я сигналил, пытался спугнуть, но не в моих силах [это было остановить], — рассказал очевидец.

По словам мужчины, собака после нападения была какое-то время жива. Ее пытались спасти, но не получилось.

В комментариях под постом объявилась хозяйка пропавшей сиба-ину. Женщина подтвердила информацию, что именно ее собаку растерзала бродячие псы.

Жители микрорайона Чурилово рассказывают, что это уже не первая жертва бродячей стаи. Две недели назад возле школы подобрали окровавленного щенка, которого чуть не загрызли псы. Малыша выходили, и ему даже подобрали хозяев. Тем не менее горожане опасаются, что бродячие собаки вскоре могут начать нападать и на людей.

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