За родных бойцы СВО могут быть спокойны: семьи мобилизованных получают в поддержку от региона газ и социальные услуги

До мобилизации муж Елены Пономаревой построил дом, а регион помог его газифицировать. Фото: «Газпром газораспределение Челябинск».

Первые мобилизованные покинули свои дома в Челябинской области в октябре 2022 года. С домашними хлопотами, особенно на селе, женщина не всегда может справиться одна. По просьбе таких семей на законодательном уровне были приняты меры поддержки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал инициатором нескольких региональных законов. На совещании с главами районов и своими заместителями он отметил, что без внимания не должна остаться ни одна семья, даже если запроса о помощи не было.

— Еще раз хотел бы обратить ваше внимание: каждой семье участника СВО важно оказывать необходимую поддержку. В каждом муниципалитете действу ют соответствующие штабы под руководством глав территорий. У нас каждая семья имеет социальный паспорт, где описана вся проблематика и периодичность оказания помощи. Обратите внимание — это крайне важная работа, она должна у вас у всех находиться на личном контроле.

ГАЗ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Одна из самых важных мер, принятых в Челябинской области, — включение семей мобилизованных в список льготных категорий по подключению к газу. Если раньше мужья в селах заготавливали дрова, грузили уголь, то после их призыва для участия в спецоперации все это осталось на хрупких плечах.

Главу семьи Пономаревых мобилизовали в октябре 2022 года. Частный предприниматель успел почти достроить дом в Кыштыме, а вот газ провести никак не могли: мощности местной ГРС закончились, а строительство новой только в планах. Заявление на подключение оставшаяся одна с двумя детьми Елена Пономарева написала сразу. И спустя полгода газовики повернули заветный рычаг у ее дома.

— У нас стоит топливный котел, — вспоминает трудности Елена. — Справляться с ним тяжело без мужских рук. Да и уходило на отопление около 5 тысяч в месяц. Спасибо родственникам и друзьям, которые приезжают по первому звонку.

Елене не только установили все оборудование, но и провели трубы к дому. Пока семья сама внесла деньги за подключение — это больше 200 тысяч рублей, практически все вернется в семейный бюджет в качестве компенсации.

— Всего в «Газпром газораспределение Челябинск» поступило 40 заявлений от мобилизованных и их семей, — сообщили в организации. — 10 из них исполнены. Работы завершены раньше срока.

С 1 января 2023 года для получения выплаты супругам не обязательно быть зарегистрированными в одном доме. Этот пункт в законе мешал некоторым семьям получить льготу.

Кстати, Кыштым вошел в программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года. В городе строится вторая ГРС, которую планируется запустить в следующем году. Также мощности увеличатся в Челябинске, Златоусте, Карабаше, Карталинском, Кунашакском и Сосновском районах.

ГЛАВНОЕ — ЗАБОТА

Еще одна из самых востребованных мер поддержки семей мобилизованных — социальное сопровождение. Если у бойцов без внимания остались родители или родственники с инвалидностью, помощь им оказывают бесплатно.

Такая ситуация сложилась у Сисанбики Габдрашитовны. Женщине 70 лет, и живет она в селе Маяк Кунашакского района. За своим домом следить в таком возрасте уже тяжело. Соцработник приезжает три раза в неделю: привозит продукты, лекарства, оплачивает «коммуналку».

70-летняя Сисанбика Габдрашитовна проводила мобилизованного сына, но не осталась одна. Фото: предоставлено героем публикации.

— У меня на обслуживании две деревни, — рассказывает соцработник Разина Закирова. — Маяк и Сосновка. В Маяке нет даже аптеки. Сисанбика Габдрашитовна составляет мне список, что нужно, и я покупаю, измеряю давление, заношу дрова, так как ей нельзя поднимать тяжести, а соседей нет. Прибираю дом, сейчас еще и воду приношу.

Главные обязанности соцработника — это забота. Разина Закирова не только делает все по списку, но и капусту может заквасить, испечь булочки, чтобы порадовать свою подопечную.

Сейчас такую помощь в Челябинской области получают около 100 родителей мобилизованных.

ПОДДЕРЖКА КАЖДОГО

В целом в Челябинской области действует комплекс мер поддержки мобилизованных, добровольцев спецоперации и их семей. Это региональные единовременные выплаты военнослужащим, командированным, волонтерам и добровольцам, получившим ранения и (или) инвалидность; членам семей погибших; бойцам-контрактникам батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», а также мобилизованным и членам их семей.

Алексей Текслер встречается с женами военнослужащих на личных приемах: важно выслушать проблемы каждой семьи. Фото: пресс-служба губернатора.

Помимо подключения газа и социального обслуживания дети военнослужащих и мобилизованных могут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях и санаториях. Сейчас в местные отделения социальной защиты родители уже начали подавать такие заявления. В 2022 году путевки получили 247 детей. Оздоровительная кампания 2023 года началась 1 марта. Подать заявление также можно в МФЦ или на портале Госуслуг.

В марте этого года в Челябинске открылась служба сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей. Различные специалисты помогают оформить социальные пособия и льготы, оказывают психологическую и юридическую помощь, занимаются переобучением и поиском подходящей работы. Служба работает в Челябинске по двум адресам: ул. Воровского, 30 и ул. Румянцева, 19а.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Любой, кто вернулся со специальной военной операции, должен быть в зоне внимания Центра реабилитации, с каждым должен быть проактивный контакт — не ждать обращения. Поставил задачу увеличить количество медицинских баз для оказания помощи, с последующей реабилитацией, включая протезирование. Все, что касается психологической помощи, — это отдельное направление, помощь нужна и тем, кто воз вращается, и их семьям. Все ребята, которые возвращаются, должны проходить реабилитацию. В каждом муниципалитете службы социальной защиты являются частью этой системы. Должны быть закреплены отдельные люди по работе с участниками СВО и их семьями.

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