В Челябинске у мигранта в машине нашли тысячу свертков с героином

Наркотики хранились в бутылках из-под сока и энергетиков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские задержали в Челябинске мужчину, у которого в машине нашли тысячу свертков с героином. Наркотики он прятал в бутылках из-под сока и энергетиков. Причем часть из них нашли не сразу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя Kia Optima недалеко от садового товарищества в Советском районе. При проверке документов полицейские выяснили, что он является уроженцем ближнего зарубежья, проживает в Московской области. При досмотре автомобиля у него в салоне нашли семь бутылок из-под энергетического напитка, в которых находился 701 сверток с героином.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Водителя задержали и увезли на допрос. Позже полицейские повторно обследовали автомобиль и нашли в бензобаке еще семь бутылок из-под сока. В них хранилось 350 свертков с героином. В итоге общий вес изъятых наркотиков составил свыше 1,8 кг.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские установили, что ранее не судимый мужчина планировал распространять героин через тайники. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о распространении наркотиков в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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