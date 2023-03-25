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Происшествия25 марта 2023 14:02

В поселке под Челябинском стая бродячих собака разорвала косулю

Инцидент попал на видео
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Жители поселка опасаются, что животные вскоре начнут нападать на людей

Жители поселка опасаются, что животные вскоре начнут нападать на людей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Саргазы Челябинской области стая бродячих собак напала на косулю. Псы разорвали животное на глазах у прохожих. Один из очевидцев заснял ролик, которым поделился в группе «А. Л. Текслер, помоги» во «ВКонтакте».

— Сегодня ночью на улице Лазурной стая бродячих собак разорвала косулю, которая вышла из леса. Губернатор Алексей Текслер, прошу вас разобраться с отловом бродячих собак в поселке Саргазы. На месте косули мог бы оказаться человек, — написал автор видео.

За прошедший месяц в Челябинской области уже был один случай нападения бродячих собак на человека. Несколькими днями ранее в Копейске пострадал мальчик, который вечером возвращался домой со школы. Псы укусили ребенка за руку и порвали одежду.

В августе прошлого года стая бродячих собак чуть не разорвала 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в Коркинском районе. У ребенка после нападения была содрана с головы кожа. Девочку вначале положили в больницу, потом ей пришлось перенести повторную операцию.

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