В поселке под Челябинском стая бродячих собака разорвала косулю

Жители поселка опасаются, что животные вскоре начнут нападать на людей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Саргазы Челябинской области стая бродячих собак напала на косулю. Псы разорвали животное на глазах у прохожих. Один из очевидцев заснял ролик, которым поделился в группе «А. Л. Текслер, помоги» во «ВКонтакте».

— Сегодня ночью на улице Лазурной стая бродячих собак разорвала косулю, которая вышла из леса. Губернатор Алексей Текслер, прошу вас разобраться с отловом бродячих собак в поселке Саргазы. На месте косули мог бы оказаться человек, — написал автор видео.

За прошедший месяц в Челябинской области уже был один случай нападения бродячих собак на человека. Несколькими днями ранее в Копейске пострадал мальчик, который вечером возвращался домой со школы. Псы укусили ребенка за руку и порвали одежду.

В августе прошлого года стая бродячих собак чуть не разорвала 11-летнюю девочку. Инцидент произошел в Коркинском районе. У ребенка после нападения была содрана с головы кожа. Девочку вначале положили в больницу, потом ей пришлось перенести повторную операцию.

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