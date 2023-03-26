Тела погибших пришлось доставать спасателям. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Сегодня, 26 марта, в Троицком районе Челябинской области случилась жесткая авария, в которой погибли 22-летняя девушка и четверо детей 13-15 лет. Они ехали домой в поселок Карсы из поселка Ясные Поляны на автомобиле ВАЗ-21102. В первом часу ночи легковушка вылетела на встречную полосу. К большому несчастью, в этот самый момент там ехал грузовик Iveco.

В итоге машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что легковушку смяло буквально полностью, уцелел разве что багажник. Шансов спастись у водителя и пассажиров не было. На место ДТП приехали спасатели. С помощью специальных инструментов они достали тела погибших. Появились фото с места ДТП, судя по которым, от машины осталась груда металла.

У пассажиров не было шансов на выживание. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». К делу подключилась и прокуратура, ведомство организовало проверку.

Почему девушка оказалась на встречной полосе, будут выяснять эксперты. По одной из версий, она могла попросту уснуть за рулем. Известно, что погибшая водила автомобиль с 2019 года, за это время она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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