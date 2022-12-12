Шайба за 800: сколько стоит фирменная атрибутика на Матче Звезд КХЛ в Челябинске

Атрибутика расходилась только так. Фото: Алексей МИКУШИН

В Челябинск в ЛА «Трактор» на Матч Звезд КХЛ приехали болельщики со всех уголков России. А сколько стоит фирменная атрибутика? «Комсомольская правда-Челябинск» заглянула в фирменные точки продаж Матча Звезд КХЛ в Челябинске.

Цены на фирменную атрибутику Матча Звезд КХЛ-2022 (в рублях)

Бейсболки – от 1800 до 2200

Шарфы – от 800 до 1200

Игровые джерси – 5500

Футболки – 1300 – 2200

Кружка – 700

Шайба – 800

Медицинские маски – 250

Шапки – 1200

Здесь же можно перекусить. Самый дорогой ценник на фирменные хот-доги по 270, шаурму – по 300 рублей.

Фото: Алексей МИКУШИН

На Матч Звезд КХЛ-2022 в столицу Южного Урала приехали болельщики со всех концов России. На трибунах можно увидеть фанатов в майках практически всех клубов Континентальной хоккейной лиги.

Но самыми ярыми поклонниками родного клуба можно посчитать двух болельщиков из Владивостока – Петра и Александра. Они рассказали, что решили эти выходные потратить на поездку в Челябинск.

- Мы давно болеем за родной «Адмирал», и еще в начале сезона решили, что поедем на Матч Звезд КХЛ в Челябинск, - рассказал Петр.

- Во сколько обошлась поездка?

- В общей сложности тысяч 40-45. Летели из Владивостока в Челябинск с пересадкой в Новосибирске. Билет туда и обратно обошелся в 35 тысяч на одного. Плюс проживание. Разместились в гостинице в центре города. Погуляли у вас по центру. Красиво все, здорово!

В финале Матча Звезд КХЛ команда дивизиона Боброва с минимальной разницей в счете выиграла у «Харламовцев» - 7:6.

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