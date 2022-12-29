На ярмарках ставили похмельные бочки: как отмечали Новый год на Урале в 19-20 веке

Ярмарки устраивали до и после Нового года. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

В России до сих пор сохранилось много традиций празднования Нового года, но далеко не все. Вот, к примеру, вы знали, что в конце 19 века - начале 20 века за три дня до нового года было принято ходить в гости к родственникам? И всегда с оладьями и разносолами, но – без крепкого алкоголя. В почете было вечернее чаепитие. А саму новогоднюю ночь самым удачным считалось отметить в движении – разъезжая на санях по гостям. О традициях КП-Челябинск поговорила с челябинским кулинаром, который занимается возрождением старинных рецептов, Алексеем Белкиным.

СТОЛЫ ЛОМИЛИСЬ ОТ ЯСТВ

Несмотря на то, что европейские традиции начали приходить в Россию со времен Петра I, но в деревнях, селах и губерниях долгое время придерживались привычных обычаев. К примеру, за три дня до празднования Нового года было принято навещать всех родственников, начиная с бабушек и дедушек и заканчивая братьями-сестрами и близкими друзьями.

Катание на коньках и горке - любимое зимнее развлечение. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

— Всегда пекли оладьи или творожники (сейчас мы называем их сырниками), так как посиделки всегда сопровождались вечерним чаепитием. Доставали разносолы, которые хранились за неимением холодильника в прорубях в речке: на тросах или жгутах из кожи крепили вязаные бочки с огурцами, капустой, помидорами. Кто-то приносил оладьи, кто-то капусту, — говорит Алексей Белкин. — Подарунчики (так раньше называли подарки) для детей начинали выставлять до Нового года – под елку, в сенях, в снег.

В саму новогоднюю ночь все старались накрыть стол так, чтобы он буквально ломился от закусок и богатых блюд. Менее состоятельные жители копили на праздничную еду на протяжении года. Считалось, что чем лучше стол, тем богаче будет следующий год.

— Самым удачным считалось провести новогоднюю ночь в движении, когда ты на санях разъезжаешь по гостям с поздравлениями. На улицах гремели хлопушки и горели праздничные костры. А расценки извозчиков вырастали в пять раз, найти свободного – было практически невозможно. Как и свободный зал в ресторане комнату в трактире. Их фрахтовали заранее, — рассказывает Алексей Белкин.

Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

ЯРМАРКИ: ПОХМЕЛЬНЫЕ БОЧКИ, ГОРКА И КАТОК

Для гуляний селами и городами на центральной площади – городище – устраивали предновогоднюю ярмарку, где выставляли блины, творожники, бульоны, вкусный чай и прародителя глинтвейна – горячую медовуху с пряностями. Варились галушницы и пельмени в огромных чанах. Особенно пельмени уважали на Урале. Подавали разные виды выпечки: ватрушки, шаньги, пшенной и ржаной хлеб, кральки. На ярмарке было много прикусочных – это намазки и паштеты.

На ярмарках было много развлечений. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

Ярмарочные ряды устанавливали определенным способом, чтобы не было толкучки. Были проходные ряды, которые проходили змейкой: на одном столе хлеб, на следующем намазка и так далее. Контролировали ход городовые урядники. По словам Алексея Белкина, на площади устраивали несколько больших костровищ для мужчин, женщин и детей.

А вот после Нового года главной достопримечательностью были рассольные бочки. Из 200-литровых бочек вытаскивали огурцы и помидоры и заливали бутылку или две крепкого спиртного напитка. Так народ опохмелялся. Рядом была навалена квашеная капуста, чтобы закусить. Горячительные напитки - водку, самогон, настойки - держали в основном в снегу.

— Раньше на отдых даже писали заявление, мол, ухожу в отпуск по случаю пития. Давали на это от одного до 30 дней и один раз в год, — добавил Алексей Белкин.

Без елки - никуда. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

Новый год - один из любимых праздников. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

Еще одним атрибутом новогоднего празднования были гуляния с медведем и, конечно, горка, на которой катались все от мала до велика. Скатывались на поварских подносах, шкурах и ледянках. Такой отдых неплохо выбивал дурь с похмелья.

А в трактирах после новогодней ночи всегда подавали супы – легкие блюда, которые не нагружают желудок: домашняя лапша на рождественском гусе, на утке, курице. Готовили много выпечки – после обжорства как раз приходились по вкусу расстегаи, пирожки с картошкой, гречкой, пшенкой. И везде стояли самовары – без чаепития на Руси и Российской империи не обходился ни один праздник.

Николай II с семьей в Новый год. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

Информация о праздновании Нового года подготовлена на основе данных Алексея Белкина, который много лет изучает историю страны, «раскапывает» и возрождает старинные кулинарные рецепты. Подробнее узнать об этих блюдах можно в рубрике «Кулинарные рассказы Белкина». В наших публикациях есть подробные пошаговые рецепты, а для тех, кто любит слушать, занимательные подкасты.

Ярмарки устраивали до и после Нового года. Фото: предоставлено Алексеем Белкиным

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